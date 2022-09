Come vedere in TV e in streaming gratis il GP d’Olanda di Formula 1

Nessuna sosta. Dopo il GP del Belgio che ha visto il dominio della Red Bull e di Max Verstappen, vincitore incontrastato nonostante la partenza dalla quattordicesima posizione, la Formula 1 riparte con il GP d’Olanda. Per il pilota della Red Bull si tratta del gran premio casalingo e si preannuncia il tutto esaurito, con i tifosi orange pronti a rendere i giusti onori al loro campione. Rispetto alla settimana scorsa, però, il weekend potrebbe essere molto diverso. SI corre sul circuito di Zandvoort, completamente differente rispetto a Spa. Il tracciato è molto più simile a un kartodromo e favorisce le vetture con un alto carico aerodinamico, caratteristica molto amata dalla Ferrari che fin dall’inizio dell’anno ha mostrato di essere superiore nella percorrenza di curva.

Nell’ultima gara, però, la Red Bull ha mostrato una crescita disarmante, dovuta probabilmente a un nuovo pacchetto di aggiornamento che ha diminuito il peso e migliorato l’assetto generale. La Ferrari è chiamata a rispondere a ha annunciato alcuni aggiornamenti al fondo: la speranza è che funzionino al meglio. Anche il GP d’Olanda è un’esclusiva di Sky che trasmetterà sui canali dedicati tutto il fine settimana di gara, partendo dal venerdì con la prima sessione di prove libere e proseguendo fino al sabato con la gara. Per gli appassionati ci sarà anche la possibilità di vedere il GP d’Olanda di Formula 1 in streaming gratis utilizzando le apposite piattaforme: ecco come fare.

GP d’Olanda 2022: gli appuntamenti e gli orari del weekend

Rispetto ai classici orari europei a cui siamo abituati, ci sono dei cambiamenti per il GP d’Olanda 2022 che riguardano prove libere e qualifiche: tutto viene anticipato di un’ora. Per la gara, invece, resta la classica partenza alle ore 15:00. Ecco uno specchietto riassuntivo.

Prove libere 1: venerdì 2 settembre ore 12:30

Prove libere 2: venerdì 2 settembre ore 16:00

Prove libere 3: sabato 3 settembre ore 12:00

Qualifiche: sabato 3 settembre ore 15:00

Gara: domenica 4 settembre ore 15:00

Come vedere in TV il GP d’Olanda 2022 di F1

Per non perdersi nemmeno un momento del gran premio d’Olanda di Formula 1 bisogna sintonizzarsi sui canali di Sky Sport, rete che ha l’esclusiva sulla gara. Prove libere, qualifiche e gara verranno seguite in diretta e durante il weekend ci saranno anche gli approfondimenti dal paddock, dai box e dagli studi Sky, con interviste esclusive ai piloti. Chi non è abbonato a Sky ha un’ottima alternativa: Now Tv, il servizio on demand della stessa TV satellitare. Per chi non ha uno smart TV è disponibile su Amazon la Now Smart Stick, una chiavetta che si collega alla porta HDMI con all’interno due mesi del pacchetto Sport di Now Tv.

Now Smart Stick con 2 mesi di abbonamento sport

C’è anche un’alternativa in chiaro, ma solamente in differita. TV8, infatti, trasmetterà in differita sia le qualifiche sia la gara.

Come guardare in streaming gratis il GP d’Olanda 2022 di Formula 1

Per gli appassionati c’è anche la possibilità di seguire il GP d’Olanda di Formula 1 in streaming gratis sulle varie piattaforme disponibili. Gli abbonati a Sky hanno SkyGo, app che si può scaricare per lo smartphone, il tablet e il PC. Utilizzarla è molto semplice: basta inserire le proprie credenziali e poi premere sul banner dedicato alla gara. Procedimento molto simile anche per NowTV: basta scaricare l’app ed effettuare l’accesso con il proprio username e password.

Anche in questo caso esiste un’alternativa per vedere in streaming gratis il GP d’Olanda 2022 di Formula 1: il sito di TV8. Non c’è bisogno né di un abbonamento né della registrazione, ma basta accedere al sito web (ricordiamo che verrà mostrata in differita).