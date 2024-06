Come vedere in TV e streaming gratis Sinner - Alcaraz, semifinale Roland Garros

Venerdì 7 giugno alle 14:30 Sinner affronta Alcaraz nella semifinale del Roland Garros 2024. Ecco come vedere in TV e in streaming il match di tennis

Sarà ancora una volta Sinner contro Alcaraz. Il futuro del tennis, i due fenomeni della nuova generazione che si son già presi le luci della ribalta si affrontano nella semifinale del Roland Garros 2024, il secondo torneo del Grande Slam dell’anno, l’unico a giocarsi sulla terra rossa. Finora le sfide tra i due giovani tennisti (Sinner è del 2001, Alcaraz è del 2003) sono state sempre avvincenti e ricche di spettacolo. In stagione si sono già affrontati una volta, nella semifinale del Masters 1000 di Indian Wells. A spuntarla fu lo spagnolo, capace di reagire dopo un primo set dominato dall’italiano. Questa semifinale è anche la prima partita in cui Sinner scende in campo da numero uno del mondo della classifica ATP, prima volta per un italiano. Con il ritiro di Djokovic a causa della rottura del menisco del ginocchio procuratasi negli ottavi contro Cerundolo, il serbo perde punti importanti e sarà costretto ad alcune di settimane di riposo (salterà con tutta probabilità anche Wimbledon, in programma dal 1 al 14 luglio).

C’è grande attesa tra gli appassionati italiani per questa semifinale del Roland Garros 2024 e per vederla in TV o in streaming le soluzioni non mancano. Il torneo parigino è un’esclusiva Discovery e trasmette gli incontri, oltre che sulla sua piattaforma on demand, anche sui canali di Eurosport 1 ed Eurosport 2 disponibili su Sky, NowTV e DAZN. Se siete abbonati al pacchetto sport di uno di questi servizi avete accesso ai due canali sportivi e potete seguire il match tra Sinner ed Alcaraz in TV e in streaming. Se non siete ancora abbonati c’è una super promo che fa per voi: tutti i nuovi iscritti al PassSport di NowTV hanno uno sconto del 40% sull’abbonamento mensile. Oltre a vedere i canali di Eurosport hai accesso a tutti i contenuti sportivi disponibili sulla piattaforma: gli europei di calcio dal 14 giugno, la Formula 1, la MotoGp, la Champions League in esclusiva da settembre e tre partite del campionato di Serie A per ogni giornata (da agosto). Non farti scappare questa opportunità e approfittane subito.

A che ora gioca Sinner – Alcaraz

Sinner-Alcaraz sarà la prima delle due semifinali del Roland Garros che si giocheranno venerdì 7 giugno. L’appuntamento è per le ore 14:30 e non ci dovrebbero essere ritardi, essendo la prima partita della giornata che si disputa sul campo centrale del torneo parigino.

Come vedere Sinner – Alcaraz in TV e in streaming su Sky e NowTV

Sky e NowTV sono una delle migliori soluzione per vedere in TV o in streaming l’incontro tra Sinner e Alcaraz. Le due piattaforme di proprietà di Comcast condividono gran parte del palinsesto. Se hai l’abbonamento al pacchetto Sport di Sky puoi vedere il match sia in TV sul canale Eurosport 1 (210) sia in streaming su SkyGo, app disponibile su tutti i dispositivi mobile, smartphone, tablet e computer.

Su NowTV è necessario avere l’abbonamento al PassSport che dà accesso a un numero di contenuti praticamente sterminato. Per vedere Sinner – Alcaraz semifinale del Roland Garros 2024 basta lanciare l’app sul proprio dispositivo (è disponibile anche per smart TV), accedere con le proprie credenziali e selezionare il canale Eurosport 1. Nel giro di pochissimi secondi partirà la visione del match. Se non siete ancora abbonati, potete sfruttare l’ottima promo disponibile in questi giorni: il PassSport è disponibile con uno sconto del 40% e lo paghi solamente 14,99 euro al mese invece di 24,99 euro. Cosa puoi vedere? La Formula 1, la MotoGp, le Finals NBA, i migliori tornei di tennis del mondo (compreso Wimbledon), gli europei di calcio che cominciano il 14 giugno e anche le Olimpiadi. Per una grande estate di sport non perdere tempo e clicca subito sul link qui in basso.

Come guardare Sinner – Alcaraz in TV e in streaming su DAZN

I canali di Eurosport sono disponibili anche sulla piattaforma di DAZN. Per vedere Sinner – Alcaraz su DAZN devi essere abbonato al pacchetto Standard, che comprende anche i diritti della Serie A, della Liga e di tantissimi altri contenuti in esclusiva. Per guardare la semifinale del Roland Garros devi accedere alla piattaforma tramite l’app, inserire le tue credenziali e selezionare il banner dedicato alla partita. Nel giro di pochissimo tempo partirà la diretta dell’incontro. Tra smart TV, smartphone, tablet e computer hai l’imbarazzo della scelta.

