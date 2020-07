Come vedere in TV e streaming i sorteggi della Champions League 2019-2020

Alle 12:00 di oggi 10 luglio 2020 si svolgeranno i sorteggi per i quarti di finale della Champions League 2019 – 2020. Come accaduto per tutti i campionati nazionali, anche la Coppa dei Campioni ha subito dei grossi cambiamenti a causa dello scoppio della pandemia. La competizione è stata bloccata a inizio marzo, con quattro partite degli ottavi di finale ancora da giocare. La Uefa ha previsto un nuovo calendario e anche una nuova modalità per disputare le fasi finali.

Il 7 e 8 agosto si disputerà il ritorno dei quattro ottavi di finale ancora da giocare e poi tutte le otto squadre qualificate si trasferiranno a Lisbona per la final eight. Il Covid-19 ha obbligato la Uefa a cambiare la sede dove disputare la finale e anche a ridurre al minimo le partite . Dal 12 al 15 agosto si giocheranno i quarti, 18 e 19 agosto le semifinali e il 23 agosto la finale. Sono ancora tre le squadre italiane che possono approdare ai quarti: l’Atalanta è già qualificata, mentre Juve e Napoli devono giocare il ritorno degli ottavi di finale.

Gli appassionati possono seguire il sorteggio dei quarti di finale della Champions League in streaming e in TV, sia sui canali di Sky sia in chiaro sul Canale 20 di Mediaset. Ecco come fare.

Calendario fase finale Champions League 2019 – 2020

7-8 agosto: ritorno ottavi di finale

12-15 agosto: quarti di finale (Lisbona)

18-19 agosto: semifinali (Lisbona)

23 agosto: finale (Estádio do Sport Lisboa e Benfica, Lisbona).

Dove si gioca la fase finale della Champions League 2019 – 2020

La finale della Champions League 2019 – 2020 era inizialmente prevista a Istanbul, ma la pandemia e l’obbligo di giocare a porte chiuse ha fatto cambiare idea all’UEFA. La competizione si giocherà in un nuovo formato (scontri diretti dai quarti di finale in poi) e verrà disputata a Lisbona nei due stadi presenti in città. La finale si giocherà allo Estádio do Sport Lisboa e Benfica.

Chi sono le squadre qualificate ai quarti di Champions League 2019 – 2020

Quattro squadre sono già qualificate ai quarti di Champions League, mentre le altre quattro verranno decise dalle gare di ritorno che si disputeranno il 7 e 8 agosto. Ecco quali sono:

Atalanta

Atletico Madrid

Lipsia

Psg

Juve/Lione

Bayern Monaco/Chelsea

Manchester City/Real Madrid

Barcellona/Napoli

Le regole dei sorteggi dei quarti di Champions League 2019 – 2020

Saranno dei sorteggi un po’ particolari: in alcuni bigliettini saranno presenti i nomi di due squadre, aspettando il ritorno degli ottavi. Non ci sono regole in base alla nazionalità: le squadre della stessa nazione potranno giocare contro. Inoltre, il sorteggio servirà anche a definire le semifinali e la finale.

Come vedere in TV i sorteggi di Champions League 2019 – 2020

Ci sarà una copertura completa del sorteggio dei quarti di finale di Champions League. Gli appassionati hanno più possibilità per vederlo in diretta sul proprio televisore. Chi ha un abbonamento a Sky lo potrà vedere su SkySport 24 (canale 200) e su SkySport Football (canale 203). I sorteggi dei quarti di Champions League 2019 – 2020 possono essere visti anche in chiaro sul Canale 20 del digitale terrestre.

Come seguire in streaming i sorteggi di Champions League 2019 – 2020 su SkyGo

Gli abbonati a Sky hanno anche la possibilità di vedere i sorteggi di Champions League 2019 – 2020 in diretta streaming su SkyGo. Per accedere alla piattaforma bisogna essere iscritti e utilizzare uno dei dispositivi supportati. Per guardare i sorteggi bisogna lanciare l’app, inserire le proprie credenziali e premere su Canali TV. Si aprirà tutta la lista dei canali disponibili e scrollando verso il basso troverete SkySport 24 o SkySport Football. Premendo su uno dei due canali partirà lo streaming dei sorteggi dei quarti di Champions League 2019 – 2020.

Come guardare in streaming gratis i sorteggi di Champions League 2019 – 2020 su Canale 20

Se non siete in casa e non avete un abbonamento a Sky non vi dovete preoccupare, c’è la possibilità di vedere i sorteggi di Champions League 2019 – 2020 anche in streaming gratis su Mediaset Play. Bisogna aprire il sito web o lanciare l’applicazione, premere su Dirette e selezionare il Canale 20: nel giro di pochi secondi partirà la diretta streaming.