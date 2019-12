Come vedere Virtus Bologna - Armani Jeans Milano in TV e in streaming

29 Dicembre 2019 - Dopo la splendida vittoria di Natale contro la Fortitudo Bologna nel derby, la Virtus torna di nuovo in campo per una sfida stellare: questa volta contro l’Armani Jeans Milano. Le due società più vincenti della storia del basket italiano si affrontano in un match che si preannuncia molto interessante. La Virtus è prima in classifica e dopo anni complicati sembra aver trovato finalmente un po’ di stabilità, mentre l’Armani Jeans Milano è la società con il budget più elevato e la naturale favorita per la vittoria del campionato.

Una rivalità storica quella tra le due società, nata negli ultimi cinquant’anni e che ha portato il basket italiano a trionfare in Europa. E ora sono di nuove pronte a guidare la rinascita della pallacanestro italiana grazie a investimenti importanti da parte delle due proprietà. La Virtus ha dimostrato quest’estate di essere in grado di firmare giocatori come Milos Teodosic, uno dei più vincenti dell’ultimo decennio, mentre l’Armani ha risposto con la firma di Ettore Messina come head coach e presidente della società. Oggi sarà una giornata trionfale per tutto il basket italiano.

La partita è talmente importante che la Rai ha deciso di trasmetterla in diretta sui canali della TV generalista: Virtus Bologna – Armani Jeans Milano può essere vista in diretta TV in chiaro su Rai 2. Il match può essere visto in TV anche sul canale Eurosport 2 di Sky. Disponibile lo streaming gratis su RaiPlay e sull’app di Eurosport Player e DAZN.

Virtus Bologna – Armani Jeans Milano: orario di inizio

La sfida tra Virtus Bologna – Armani Jeans Milano ha inizio alle ore 15:30. Si gioca alla Virtus Segafredo Arena.

Dove vedere in TV Virtus Bologna – Armani Jeans Milano

Dopo quindici anni una partita della stagione regolare della Serie A di basket viene trasmessa in diretta su uno dei tre canali principali della Rai. Virtus Bologna – Armani Jeans Milano può essere vista in chiaro in TV su Rai 2. Gli abbonati a Sky, invece, possono seguire in diretta TV la partita sul canale Eurosport 2.

Come guardare in streaming gratis Virtus Bologna – Armani Jeans Milano

Se siete ancora in vacanza e non volete perdervi la partita tra Virtus Bologna e Armani Jeans Milano non vi dovete preoccupare, c’è la possibilità di vedere il match in streaming gratis su RaiPlay, la piattaforma on demand della TV di Stato. Per utilizzarla basta essere iscritti e non serve pagare nessun abbonamento. Per guardare Virtus Bologna – Armani Jeans Milano in streaming bisogna aprire RaiPlay, inserire le proprie credenziali e premere su Canali TV. Si aprirà una nuova pagina nella quale cliccare su Rai 2: nel giro di pochi secondi partirà lo streaming del match.

Virtus Bologna – Armani Jeans Milano può essere vista in streaming anche su Eurosport Player e sull’app di DAZN. In questo caso, però, bisogna essere abbonati e pagare l’abbonamento mensile o annuale. Per seguire il match in streaming bisogna aprire l’app di una delle due piattaforme, premere sul box dedicato alla partita e aspettare che parta lo streaming.