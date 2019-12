Come vedere Virtus Bologna - Fortitudo Bologna in TV e streaming

25 Dicembre 2019 - Natale, tempo di regali, mangiate e… derby di Bologna. Questa sera alle 20:30 nella nuova Virtus Segafredo Arena, palazzetto provvisorio realizzato all’interno della Fiera di Bologna, si disputa il derby di Bologna tra Virtus e Fortitudo. A 10 anni di distanza dall’ultimo sfida in Serie A, torna il derby di Bologna, una delle rivalità più sentite dello sport italiano. Per tutti gli appassionati di basket, Bologna è “Basket City”, la città italiana dove è più forte la passione per il basket.

Dopo anni difficili, con fallimenti e retrocessioni nella serie cadetta, Bologna è tornata a essere una piazza importante per il basket italiano. La Virtus guida la classifica con 11 vittorie e 2 sconfitte, maturate nelle ultime due trasferte contro Cremona e Sassari. La Fortitudo, partita per trovare una salvezza tranquilla, è sesta in classifica con 8 vittorie e 5 sconfitte, con 4 W nelle ultime cinque partite giocate. Con l’arrivo di Segafredo la Virtus ha iniziato un processo di crescita costante coronato con l’arrivo di Milos Teodosic in estate, al momento il miglior giocatore della Serie A. Ma la Fortitudo non vuole essere da meno: si prospetta un derby entusiasmante e caldo fin dalla palla a due.

Virtus – Fortitudo viene trasmessa in diretta TV in esclusiva da Eurosport sul canale Eurosport 2, disponibile su Sky. Gli appassionati possono vedere il derby di Bologna in streaming su Eurosport Player. Ecco come fare.

Virtus Bologna – Fortitudo Bologna: orario di inizio

La palla a due tra Virtus – Fortitudo verrà alzata alle ore 20:30 del 25 dicembre 2019.

Come vedere in TV Virtus Bologna – Fortitudo Bologna

Per guardare in TV il derby di Bologna di basket bisogna sintonizzarsi sul canale Eurosport 2 di Sky. Bisogna, quindi, essere abbonati all’emittente satellitare per poter guardare in TV la partita.

Come guardare in streaming Virtus Bologna – Fortitudo Bologna

I tifosi di basket hanno due possibilità per vedere in streaming Virtus Bologna – Fortitudo Bologna: l’app di Eurosport Player oppure DAZN.

Se avete l’abbonamento a Eurosport Player dovete lanciare l’applicazione, inserire le credenziali e premere sul box in homepage dedicato alla partita. Nel giro di pochi secondi partirà lo streaming di Virtus Bologna – Fortitudo Bologna.

Anche su DAZN è possibile vedere in streaming il derby di Bologna. Da alcuni mesi sono stati aggiunti anche i canali di Eurosport sulla piattaforma. Per seguire in streaming Virtus Bologna – Fortitudo Bologna bisogna lanciare l’app di DAZN e cliccare sul di Eurosport 2 presente in homepage.