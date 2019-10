Come vedere Virtus Bologna - Reyer Venezia in TV e streaming gratis

6 Ottobre 2019 - Virtus Bologna – Reyer Venezia è il primo grande big match del campionato di basket 2019 – 2020. Alla terza giornata si affrontano i campioni d’Italia in carica e una delle squadre che più si è rinforzata durante l’estate e che vuole tornare a primeggiare in Italia e in Europa. Virtus Bologna – Reyer Venezia verrà trasmessa in TV su RaiSport+ HD e sarà disponibile lo streaming gratis su RaiPlay.

Al PalaDozza ci sarà il tutto esaurito per il primo grande match della stagione. La Virtus è finora imbattuta: due vittorie in campionato e una in Eurocup. La Reyer Venezia, invece, arriva da un inizio di stagione difficile: sconfitta nelle ultime due partite, con una difesa che ancora non è al livello di quella dello scorso anno. Per la Virtus ci potrebbe essere anche il debutto in stagione di Milos Teodosic, il grande acquisto dell’estate virtussina, bloccato finora da una fascite plantare. Venezia, invece, dovrebbe fare ancora a meno di Stone, fuori a causa di problemi personali.

Virtus Bologna – Reyer Venezia: orario di inizio e dove si gioca

La palla a due tra Virtus Bologna e Reyer Venezia verrà alzata alle ore 21:00. Il match si gioca al PalaDozza di Bologna.

Come vedere in TV Virtus Bologna – Reyer Venezia

Il posticipo domenicale del campionato di basket è un’esclusiva della Rai. La partita verrà trasmessa in TV su RaiSport+ HD. Il pre-partita inizierà alle ore 20:55.

Come guardare Virtus Bologna – Reyer Venezia in streaming gratis

Disponibile anche lo streaming gratis di Virtus Bologna – Reyer Venezia su RaiPlay, la piattaforma on demand della TV di Stato. Per utilizzare RaiPlay non bisogna pagare nessun abbonamento, ma solamente iscriversi al servizio. Per vedere Virtus Bologna – Reyer Venezia in streaming gratis bisogna lanciare RaiPlay, inserire le proprie credenziali e cliccare sulla voce di menu “Dirette”. Si aprirà una lista con tutti i canali a disposizione e cliccando sul box dedicato a RaiSport+ HD partirà lo streaming della gara.

Il match sarà disponibile in streaming anche per gli abbonati di Eurosport Player, il servizio OTT di Eurosport. Per vedere la partita in streaming è necessario aprire l’applicazione, inserire le proprie credenziali e cliccare in homepage sul box dedicato a Virtus Bologna – Reyer Venezia. Nel giro di pochi secondi partirà lo streaming della partita.