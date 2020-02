Come vedere Virtus Bologna - Tenerife in TV e diretta streaming

9 Febbraio 2020 - Dopo la vittoria della Champions League dello scorso anno, la Virtus Bologna torna in una finale europea. La squadra bolognese è in finale nella Coppa Intercontinentale, torneo che vede la partecipazione di quattro squadre, tra cui la vincitrice della G League (il campionato di sviluppo della NBA) e della Champions League sudamericana. La quarta squadra è Tenerife, che oltre a organizzare la manifestazione, lo scorso anno è arrivata in finale di Champions League.

Le due squadre europee hanno battuto nelle semifinali di venerdì le due squadre del continente americano e si affronteranno oggi alle ore 20:00 per la vittoria della Coppa Intercontinentale. Si preannuncia un match di altissimo livello: la Virtus Bologna è prima nella Lega di Serie A e in piena lotta per qualificarsi ai quarti di finale di Eurocup, mentre Tenerife è quarto nella ACB, la Serie A spagnola. La Virtus Bologna vuole vincere un altro trofeo europeo per continuare la propria crescita e diventare una delle squadre più forti d’Europa.

I diritti televisivi della manifestazione sono stati acquistati da DAZN che trasmette sulla propria piattaforma anche la finale tra Virtus Bologna e Tenerife. Ecco cosa fare per vedere in TV e in streaming la finale di Coppa Intercontinentale.

A che ora si gioca Virtus Bologna – Tenerife

La palla a due verrà alzata alle ore 20:00. Si gioca a Tenerife.

Dove vedere in TV Virtus Bologna – Tenerife

I diritti televisivi della Coppa Intercontinentale di basket sono stati acquistati da DAZN che trasmette in esclusiva e in diretta la finale tra Virtus Bologna – Tenerife. Il match, però, non andrà in onda sul canale DAZN 1 di Sky, ma solo sulla piattaforma on demand. Per guardare in TV la partita è necessario avere uno smart TV che supporta l’app di DAZN, oppure collegare al televisore un computer o una console.

Come guardare in streaming Virtus Bologna – Tenerife

Per i tifosi virtussini che non vogliono perdersi la finale di Coppa Intercontinentale l’unica possibilità è utilizzare l’app di DAZN. Bisogna essere abbonati alla piattaforma di video streaming e usare uno smartphone o un dispositivo che supporta l’applicazione.

Per seguire Virtus Bologna – Tenerife in streaming bisogna lanciare l’applicazione di DAZN, inserire le proprie credenziali e premere sul box dedicato alla partita presente in homepage.