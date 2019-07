Come vedere Wimbledon 2019 in diretta streaming e TV

1 Luglio 2019 - A poco meno di un mese dalla fine del Roland Garros, è già tempo di un altro torneo del Grande Slam: il 1 luglio comincia Wimbledon, l’evento più importante nel mondo del tennis. È l’unico torneo del Gran Slam a disputarsi sull’erba e che segue ancora regole ben precise: ad esempio i tennisti e le tennisti sono obbligati a vestirsi completamente in bianco.

C’è grande attesa per l’inizio di Wimbledon 2019: dopo anni bui per il tennis maschile italiani, sembra finalmente che una nuova generazione sia pronta a scalare la classifica dell’ATP. Un nome su tutti: Matteo Berrettini. Il tennista romano è reduce da due ottimi tornei disputati sull’erba, con la vittoria nel torneo di Stoccarda e la sconfitta in semifinale in quello di Halle. Berrettini ha scalato la classifica fino a entrare nella top 20 e non sembra volersi fermare. Non dimentichiamo Fabio Fognini, primo italiano a tornare in top 10 della classifica ATP dai tempi di Panatta e Barazzutti e Bertolucci. Buone notizie arrivano anche da Sonego, che ha appena vinto il torneo di Antalya, disputato sempre sull’erba.

Wimbledon 2019 è un’esclusiva Sky che trasmetterà in diretta tutti gli incontri più importanti. Oltre che sui canali classici (Sky Sport Arena, SkySport Uno), l’emittente satellitare attiverà altri sei canali dedicati esclusivamente al torneo londinese. Chi non è abbonato a Sky si dovrà accontentare della replica della miglior partita della giornata che Supertennis TV trasmetterà ogni sera. Ecco come guardare in diretta streaming Wimbledon 2019.

Quando inizia Wimbledon 2019

Wimbledon 2019 inizia il 1 luglio e si conclude il 14 luglio con la finale del singolo maschile. Come da tradizione, domenica 7 luglio non si disputerà nessuna partita.

Wimbledon 2019: il tabellone degli italiani

Son ben nove gli italiani qualificati al tabellone di Wimbledon 2019. Un bel gruppo numeroso e si spera che almeno uno riesca a raggiungere i quarti di finale

I sorteggi non sono stati fortunati per gli azzurri: Fabio Fognini incontrerà lo statunitense Tiafoe, numero 39 della classifica ATP e molto forte sulle superfici veloci. Anche Berrettini ha un osso duro al primo turno: il moldavo Albot. Nel caso riuscisse a vincere se la dovrà vedere con Berdych e poi con Isner. Cecchinato se la dovrà vedere ancora una volta con l’australiano De Minaur, mentre Seppi affronterà il cileno Jarry. Partita complicata per Fabbiano contro Tsitsipas. Sonego, invece, se la dovrà vedere con lo spagnolo Granollers. Ecco il tabellone degli italiani a Wimbledon 2019:

Fognini – Tiafoe

Berrettini – Albot

Cecchinato – De Minaur

Seppi – Jarry

Fabbiano – Tsitsipas

Sonego – Granollers

Lorenzi – Medvedev

Caruso – Simon

Arnaboldi – Karlovic

Wimbledon 2019: i favoriti

C’è un solo grande favorito per la vittoria di Wimbledon 2019: Novak Djokovic. Il tennista serbo, vincitore già lo scorso anno, arriva al torneo londinese riposato dopo le fatiche della prima parte di stagione. Ha saltato tutti i tornei preparatori sull’erba e si è allenato da solo. Un gradino più sotto troviamo Rafa Nadal (vincitore del Roland Garros) e Roger Federer, che ha vinto il torneo di Halle, l’unico che ha disputato sull’erba prima dell’inizio di Wimbledon. Attenzione alle possibili sorprese: il canadese Auger Alissime e il nostro Matteo Berrettini, che ha mostrato di adattarsi benissimo su questa superficie.

Wimbledon 2019: gli orari delle partite

Fino agli ottavi di finale, le partite inizieranno alle ore 12:00 e si concluderanno verso le 24:00. Dai quarti di finale l’appuntamento è per le ore 14:00.

Dove vedere Wimbledon 2019 in TV

I diritti televisivi di Wimbledon 2019 sono stati acquistati da Sky che per l’occasione ha preparato un palinsesto ad hoc. Gli appassionati potranno seguire tutte le partite più importanti e tutti gli incontri disputati dagli italiani grazie a ben sei canali dedicati.

Chi non ha un abbonamento a Sky si dovrà accontentare della replica della miglior partita della giornata che trasmetterà ogni sera Supertennis TV, canale disponibile sia sul digitale terrestre sia sul satellitare.

Come guardare Wimbledon 2019 in diretta streaming su SkyGo

C’è un solo modo per seguire on demand Wimbledon 2019: SkyGo. Grazie al servizio di Sky sarà possibile vedere in streaming Wimbledon 2019, facendo zapping tra i vari canali disponibili. Per accedere a SkyGo è necessario essere abbonati a Sky, avere un account sul sito di Sky e utilizzare uno dei dispositivi supportati (smartphone, tablet e computer). L’applicazione di SkyGo è disponibile sul Google Play Store e App Store.

Per vedere Wimbledon 2019 in diretta streaming bisogna lanciare SkyGo, inserire le proprie credenziali e premere su Canali TV. Dalla lista dei canali disponibili, selezionate uno di quelli che sta trasmettendo Wimbledon 2019 e premete sull’icona Play. Nel giro di qualche secondo partirà lo streaming di Wimbledon 2019.

Come seguire in streaming gratis Wimbledon 2019 sul sito di Supertennis

Anche chi non ha un abbonamento a Sky, avrà la possibilità di seguire in streaming gratis Wimbledon 2019. Il canale Supertennis Tv ha stretto un accordo con Sky per trasmettere ogni sera il migliore incontro della giornata.

Per vedere Wimbledon 2019 in streaming gratis sul sito di Supertennis, basta avere un dispositivo con la connessione a Internet. Aprendo il browser e inserendo la URL del sito di Supertennis TV partirà lo streaming di Wimbledon 2019.