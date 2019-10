Come vedere X Factor 13 in TV e in streaming

24 Ottobre 2019 - Si inizia a fare sul serio. Dopo le Auditions, i Bootcamp, gli Home Visit è finalmente tempo del Live. Dopo le prime sei puntate che hanno portato alla scelta dei dodici partecipanti di X Factor 2019, si comincia a fare sul serio. Dal 24 ottobre fino a dicembre, l giovedì sera sarà dedicato alla grande musica live.

Rispetto allo scorso anno, i cambiamenti di X Factor 13 sono tanti. A partite dai giudici. Del gruppo dello scorso anno è rimasta solo Mara Maionchi, mentre i tre restanti giudici sono nuovi: Sfera Ebbasta, Malika Ayane e Samuel dei Subsonica. Prima delle Auditions, Cattelan ha assegnato a ogni giudice la propria categoria di riferimento. Samuel guiderà i Gruppi. Sfera Ebbasta le donne Under 25, Malika Ayane gli Under 25 uomini, mentre a Mara Maionchi gli over 25. Le scelte dei quattro giudici hanno creato più di qualche polemica sui social network e già dalle prime puntate live si capirà se sono state giuste oppure sbagliate.

X Factor 2019 è un programma prodotto da Sky e verrà trasmesso in diretta esclusiva su Sky Uno, canale 108 dell’emittente satellitare. Gli appassionati potranno seguire X Factor 13 anche in streaming su SkyGo. Potranno guardare in TV il programma anche gli abbonati a NowTV.

I partecipanti di X Factor 13

Under Uomini

Davide Rossi,

Enrico Di Lauro

Lorenzo Rinaldi

Under Donne

Giordana Petralia

Mariam Rouass

Sofia Tornambene

Over

Eugenio Campagna

Marco Saltari

Nicola Cavallaro

Gruppi

Booda

Seawards

Sierr

Dove vedere in TV X Factor 2019

Per guardare X Factor 13 in diretta bisogna sintonizzarsi sul canale Sky Uno, 108 della piattaforma satellitare. Il programma è disponibile anche per gli abbonati a NowTV, ma bisogna avere uno smart TV oppure utilizzare un box TV Android.

Chi non ha un abbonamento a uno dei servizi di Sky, può vedere X Factor 2019 in TV su TV8, canale del digitale terrestre, ma solamente in differita. Il programma viene trasmesso il mercoledì sera della settimana successiva

Come guardare in streaming X Factor 2019

X Factor 13 è disponibile in streaming anche su SkyGo, la piattaforma on demand di Sky. Per utilizzare SkyGo è necessario essere abbonati a Sky ed essere iscritti sulla piattaforma.

Per vedere X Factor 13 in streaming bisogna lanciare l’applicazione di SkyGo, inserire le proprie credenziali e premere sul tab Canali TV. Si aprirà una finestra e bisognerà selezionare Sky Uno. Nel giro di pochi secondi partirà lo streaming del programma.

X Factor 2019 può essere visto in streaming anche utilizzando l’applicazione di Now TV.