Come verificare credito Wind

10 Gennaio 2020 - Hai appena attivato una SIM Wind? Una delle prime cose da fare è verificare i dettagli dell’offerta, tra cui il credito residuo. Fortunatamente questo operatore offre alla propria clientela l’app MyWind. Si tratta di uno strumento molto utile per verificare i propri dati.

Oltre all’applicazione, esistono diversi modi per controllare il credito Wind: tramite SMS, telefonata al Servizio Clienti oppure l’area comune sul sito web. Queste soluzioni consentono, non solo di sapere a quanto ammonta il credito, ma anche quanti SMS si sono già stati inviati, i minuti di telefonate eseguiti durante il mese, i Giga consumati, il tipo di offerta attiva e così via. Inoltre, è possibile sapere quanti giorni mancano al rinnovamento dell’offerta e quindi quando occorre ricaricare il telefono per non farsi trovare impreparati. Le procedure da seguire sono molto semplici e permettono di conoscere il credito Wind in pochi passi.

Come verificare il credito Wind con una telefonata

Il primo modo per verificare il proprio credito è contattare il Servizio Clienti.

Chiamando il numero si abilita l’assistenza vocale, che è accessibile anche all’estero. Se chiami da un Paese straniero, digita la stringa *124*4242. Entro pochi secondi ti arriverà una telefonata che ti fornirà tutte le informazioni di cui hai bisogno.

Se invece chiami dall’Italia, chiama il 4242. Avrai subito accesso alla voce che ti guiderà fino a scoprire quanti soldi hai nella tua SIM. Il numero per conoscere il credito è attualmente il 2, ma potrebbe cambiare, quindi ti consigliamo di stare attento alle indicazioni vocali. In alternativa, puoi digitare sulla tastiera *123# e avviare una chiamata. Ti arriverà un messaggio con il tuo credito residuo. Se non ti arriva alcuna notifica probabilmente sei in uno spazio in cui il segnale è debole.

Verificare il credito Wind con un SMS

Se sei cliente Wind, puoi verificare gratuitamente il tuo credito inviando un SMS. Basta scrivere SALDO al 4155 e in pochi secondi si ottiene la risposta con il dato desiderato.

Verificare il credito Wind dall’Area Comune del sito

Hai un computer a disposizione? Lavori in ufficio e disponi del collegamento rapido dal tuo browser? Allora sarà sicuramente molto facile accedere all’Area Comune del sito Wind per verificare tutte le informazioni di cui hai bisogno.

Dopo aver effettuato il Login, entrerai nel tuo profilo personale che include anche una sezione che mostra, non solo il credito residuo, ma anche il traffico usato. Qui trovi anche un’apposita pagina per ricaricare il tuo telefono.

Verificare il credito con l’app MyWind

L’operatore telefonico riserva ai suoi clienti un’app che offre un accesso immediato a tutti i dati personali. L’applicazione MyWind è gratuita e compatibile con i sistemi operativi iOS e Android. Anche in questo caso, dopo averla installata nel telefono, occorre fare il login inserendo le credenziali.

Nella schermata iniziale viene mostrato subito il saldo disponibile e, anche in questo caso, si possono controllare tutti i movimenti e ricaricare il proprio cellulare.