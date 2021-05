Come vincere il Super Cashback iniziando oggi

Mancano esattamente 43 giorni al 30 giugno, ultimo giorno utile per accumulare transazioni elettroniche da acquisti con carte di credito, di debito e Bancomat valide ai fini del Cashback. Il 30 giugno, infatti, termina il primo periodo del Cashback di Stato ordinario e 100.000 italiani potranno festeggiare.

Non tanto per il Cashback in sé, che prevede un rimborso massimo di 150 euro a semestre, ma per il Super Cashback che consiste in un premio aggiuntivo da 1.500 euro che verrà assegnato ai 100.000 partecipanti che avranno fatto più transazioni valide entro la fine della giornata del 30 giugno. Dall’app IO, nella sezione Portafoglio, l’utente che ha già fatto almeno 50 acquisti validi può visualizzare in che posizione della classifica si trova, ma quante transazioni serviranno, al 30 giugno, per aggiudicarsi il Super Cashbak da 1.500 euro? E, di conseguenza, quante ne dovrebbe fare un nuovo utente, che inizia oggi ad accumulare acquisti?

Classifica Cashback, le proiezioni al 30 giugno

Trattandosi sostanzialmente di una competizione a chi fa più transazioni valide, il Super Cashback porta con sé due problemi di fondo: il primo è che stimola i cosiddetti “furbetti" (l’ultimo, eclatante, è stato quello che ha fatto 110 transazioni consecutive in due ore presso un rifornimento di benzina in provinia di Firenze), il secondo è che non è possibile dire fino all’ultimo quante transazioni servono per rientrare nei centomila.

Si possono fare, però, delle proiezioni in base alla media giornaliera delle transazioni registrate fino ad oggi. Una media che è cresciuta di settimana in settimana e che oggi si attesta tra 4 e 5 transazioni giornaliere, per un numero finale di transazioni che si aggirerà intorno alle 520 a fine semestre. Chi ne avrà fatte di meno sarà fuori, chi ne avrà fatte di più vincerà i 1.500 euro.

E chi invece inizia oggi? Quante transazioni dovrebbe fare al giorno per recuperare il gap con i primi 100.000?

Super Cashback per chi parte da zero

Se oggi un nuovo utente del programma Cashback volesse aspirare a vincere i 1.500 euro partendo da zero transazioni si troverebbe di fronte una montagna da scalare, parecchio alta per giunta. Il calcolo è semplice: 520 transazioni minime da fare nei 43 giorni restanti.

Il risultato della divisione è impietoso: 12 transazioni al giorno, tutti i giorni, compresi i sabati e le domeniche. E’ possibile fare 12 transazioni al giorno senza fare i furbetti? In teoria sì, perché le microtransazioni sono valide a tutti gli effetti e non c’è una spesa minima: 50 centesimi pagati con un Bancomat, ai fini del Super Casback, valgono tanto quanto 500 euro pagati con una carta di credito.