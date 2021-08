Fa il compleanno nello spazio e la Nasa le spedisce un pacco regalo

I rifornimenti verso la Stazione Spaziale Internazionale partono dalla Terra ogni 40 giorni circa: le navi cargo che di volta in volta attraccano alla ISS portano cibo, acqua e aria agli astronauti, ma anche i materiali per gli esperimenti e gli strumenti necessari alla manutenzione della grande stazione orbitante.

Quello partito lo scorso 29 Agosto dal Kennedy Space Center a bordo di un razzo Falcon 9 di Space X è un carico di oltre due tonnellate che si è inaspettatamente trasformato in regalo di compleanno.

"Nessuno mi aveva mai inviato una nave spaziale"

La capsula Dragon è arrivata sulla Stazione Spaziale dopo 32 ore di viaggio, quando la ISS si trovava a 425 chilometri d’altezza, in orbita sopra l’Australia occidentale. L’attracco è avvenuto sul modulo americano Harmony, noto anche come Nodo 2, ed è andato a perfezione.

Raggiunta dal centro di controllo della NASA, l’astronauta Megan McArthur ha scherzato: "Nessuno mi aveva mai inviato una nave spaziale per il compleanno prima". La McArthur, infatti, ha festeggiato il cinquantesimo compleanno a bordo della ISS, proprio nel giorno in cui la tanto attesa Dragon ha raggiunto l’equipaggio della ISS con gelati, limoni e avocado.

"Un eccellente regalo di compleanno" – rispondono divertiti dal Mission Control di Houston, Texas. Megan McArthur è arrivata sulla Stazione Spaziale Internazionale lo scorso Aprile a bordo di una capsula identica a quella che la NASA le ha inviato nel giorno del suo compleanno.

L’astronauta della NASA, ingegnere di volo, è attualmente l’unica donna a bordo della ISS, impegnata nella Spedizione numero 65, che si concluderà il prossimo Ottobre.

Cosa contiene il regalo di compleanno di AstroMegan

Megan McArthur è una veterana della NASA, una di quelle che ha volato con lo Space Shuttle come specialista di missione, per intenderci. Dal suo account Twitter, AstroMegan dice che un pacco di scienza è il miglior regalo di compleanno mai ricevuto, e rivela che nonostante i grandi festeggiamenti a base di "pizza con vero formaggio e torta al cioccolato", i gelati arrivati sulla ISS non sono ancora stati toccati.

La Spedizione 65, l’attuale missione che si sta svolgendo sulla Stazione Spaziale, prevede importanti ricerche nel campo della biologia, della fisica e delle scienze della terra. Uno dei carichi più attesi – tra quelli di questo rifornimento – era quello relativo all’Advanced Plant EXperiment-08, piante e strumenti tecnici che permetteranno all’equipaggio di testare la capacità di alcune piante di crescere in condizioni di microgravità.

Si tratta di un esperimento particolarmente importante per il futuro dell’esplorazione spaziale, in quanto dalle piante può arrivare la possibile soluzione per la creazione di sistemi di supporto vitale che potranno condurre gli astronauti a missioni di lunga permanenza nello spazio.

La missione cargo di Space X appena giunta sulla Stazione Spaziale contiene inoltre uno strumento in grado di analizzare la retina degli astronauti, per documentare la cosiddetta Sindrome Neuro-Oculare Associata allo Spazio (SANS) ed un futuristico braccio meccanico di fattura giapponese.

Alessandra Caraffa