Compra a KM 0, cosa vuol dire il nuovo adesivo di Instagram

Facebook scende al fianco delle tante PMI italiane colpite duramente dalla crisi economica scaturita dalla pandemia di Covid-19. L’azienda di Menlo Park ha sviluppato degli strumenti ad hoc per aiutare le piccole aziende, soprattutto ristoranti, pub, bar a riprendere regolarmente la propria attività, rispettando tutte le regole de distanziamento sociale. I nuovi strumenti sono già presenti all’interno di Facebook e Instagram e possono essere utilizzati nei post e nelle Storie.

In molti avranno visto che nelle ultime ore è spuntato dentro Instagram il nuovo adesivo “Compra a KM 0“: si tratta proprio di uno degli strumenti sviluppati da Facebook. Gli utenti potranno pubblicare una Storia utilizzando l’adesivo, testimoniando la propria vicinanza al bar preferito e mostrando che è possibile tornare alle vecchie abitudini, rispettando tutte le norme per il distanziamento sociale. Le iniziative di Facebook non finiscono qui: a breve arriverà un altro adesivo per le storie Instagram che permetterà di ordinare un piatto direttamente dall’applicazione con la consegna effettuata da Deliveeroo o UberEats (nelle città dove sono presenti).

Come funziona lo sticker Compra a KM 0 su Instagram

L’adesivo “Compra a KM 0” è un’altra iniziativa di Instagram per testimoniare la propria vicinanza alle persone e ai commercianti. Nelle settimane precedenti erano già stati lanciati gli sticker “Io Resto a Casa” e “Grazie” e ora si aggiunge “Compra a KM 0”. Gli utenti possono utilizzarlo mentre vanno a ritirare il cibo da asporto ordinato al proprio bar, pub o ristorante di fiducia per testimoniare una parziale ripresa alla vita di sempre.

Come si attiva lo sticker “Compra a KM 0”? Molto semplice: si accede a Instagram, si preme sull’icona delle Storie e si scatta una nuova foto o si sceglie una di quelle presenti nella Galleria. Durante la fase della personalizzazione, si deve premere sull’icona degli sticker in alto a destra e il primo della lista sarà proprio “Compra a KM 0“. Una volta aggiunto si può pubblicare la foto.

Tutte le Instagram Storie con all’interno l’adesivo “Compra a KM 0” vengono raggruppate e messe all’inizio della striscia dedicata alle immagini a tempo.

Su Facebook, invece, è stato lanciato l’hashtag #CompraKm0 che raccoglie tutti i messaggi creati dalle PMI e dai loro clienti.