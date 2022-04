Con le offerte Internet casa e mobile si risparmia: ecco quanto

Uno dei trend maggiormente diffusi nel mondo della telefonia mobile e fissa sono le cosiddette offerte congiunte. Si tratta della possibilità di attivare insieme una promozione Internet casa e una per potersi connettere dallo smartphone.

L’ultimo Osservatorio di SOStariffe.it ha analizzato quali sono le offerte Internet casa + mobile che si possono attivare oggi e ha riscontrato che dalla loro sottoscrizione deriva un risparmio pari al 13% rispetto a quanto si pagherebbe per una sottoscrizione singola.

Vediamo di seguito su cosa si è concentrata l’indagine, al fine di comprendere l’effettiva convenienza di un’offerta combinata.

Scopri quali sono le migliori offerte Internet + mobile

Promozioni Internet casa oggi: quanto costano

Prima di passare all’analisi vera e propria delle offerte fisso + mobile, partiamo dallo studio delle migliori offerte Internet casa disponibili oggi in Italia. In media, per una connessione in fibra ottica di tipo FTTH o FTTC si spendono meno di 30 euro al mese.

La promozione che si può sottoscrivere non prevede soltanto Internet illimitato, ma anche:

le chiamate senza limiti da numero fisso verso tutti i numeri fissi e mobili nazionali;

il modem incluso, di ultima generazione, in grado di ottimizzare la connessione in tutta la casa;

il contributo di attivazione.

Quanto costano le offerte mobile?

Per quanto riguarda le offerte mobile, il mercato è molto variegato: si parte da promozioni a prezzi inferiori ai 5 euro al mese, che in molti casi sono tariffe di tipo operator attack, quindi riservate esclusivamente ai clienti di alcuni operatori.

Quello che emerge è che attivare una promozione fisso + mobile permette di poter disporre di una (o più) SIM con minuti, messaggi e Giga illimitati a costi davvero molto contenuti, che non sarebbero disponibili nel caso di sottoscrizione singola.

Le offerte mobile con Giga illimitati, infatti, sono ancora oggi molto costose: perché si dovrebbero spendere 25 euro al mese (o più) per avere un numero di Giga che probabilmente non si utilizzerebbe mai del tutto, considerato che le promozioni con più di 100 Giga costano oggi anche meno di 10 euro al mese?

Nell’ipotesi in cui si avesse davvero la necessità di avere Giga illimitati sullo smartphone, avrebbe davvero senso procedere con l’attivazione di un’offerta combinata.

Scopri come risparmiare con un’offerta combinata

Quanto si risparmia con una promozione fisso + mobile

Attivare un pacchetto Internet casa + mobile ha un costo medio di 33,26 euro al mese, ovvero 5 euro in meno di quello che si spenderebbe mediamente per la sottoscrizione delle due offerte singolarmente.

Si evidenzia infatti che:

il costo medio di una promozione solo fisso da sostenere ogni mesi è di 25,29 euro;

il costo medio mensile di un’offerta mobile è di 12,97 euro.

Attiva una nuova promozione Internet casa + mobile

Risparmiare 5 euro al mese significa riuscire a mettere da parte ben 60 euro all’anno, con un risparmio totale pari al 13%. Attivando un’offerta combinata, si potrà dunque disporre di:

una promozione in fibra ottica di tipo FTTH, con la quale navigare fino alla velocità massima di 2,5 Giga in download;

una SIM con minuti illimitati;

1.400 SMS inclusi in media su mobile;

1.092 Giga per navigare dallo smartphone, anche in 5G (se possibile in base alla disponibilità del gestore scelto, ovvero al luogo in cui si abita e al device che si possiede).

In aggiunta, sarà possibile risparmiare anche sul costo di attivazione: si spenderà in media una cifra pari a 16,66 euro: si tratta di un costo abbastanza basso se si considera il fatto che attivare un’offerta Internet casa potrebbe prevedere anche cifre che si aggirano intorno ai 40 euro – ai quali si dovrebbe aggiungere l’eventuale costo di attivazione di un’offerta mobile.

Nell’ipotesi in cui si decidesse di disattivare uno dei servizi sottoscritti:

nel caso di disdetta della connessione Internet casa, sarebbe previsto un costo di disattivazione pari in media a 24 euro;

nel caso in cui la promozione prevedesse Giga per lo smartphone, si perderebbe il diritto a usufruire di questo beneficio.

Qualora si volesse invece rinunciare solo alla promozione mobile, si potrebbero perdere eventuali altri benefit legati all’offerta Internet casa, con le dovute variazioni legate alle proposte commerciali di ciascun gestore.

Quello che bisognerebbe fare, prima di attivare una qualsiasi promozione fisso + mobile è: