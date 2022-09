Con ZTE Axon 30S la fotocamera sotto lo schermo diventa economica

ZTE ha presentato ufficialmente il suo nuovo ZTE Axon 30S, versione leggermente aggiornata dello ZTE Axon 30. Lo smartphone presenta, tra le sue carte vincenti, la fotocamera sotto lo schermo e un ottimo processore Qualcomm Snapdragon, associato a generosi tagli di memoria RAM e interna. Il nuovo dispositivo dell’azienda cinese, pur presentando delle caratteristiche che spesso non sono in dotazione ai medi di gamma, arriva ad un prezzo abbastanza economico. Che sia il primo di una serie di smartphone con fotocamera sotto lo schermo dal prezzo accettabile?

ZTE Axon 30S: com’è

Lo schermo dell’Axon 30S è un AMOLED da 6.92"a 10 bit con frequenza di aggiornamento a 120 Hz, fotocamera anteriore per i selfie posizionata sotto lo schermo. Quest’ultima è il tratto distintivo degli smartphone ZTE Axon, ma dei top di gamma.

Axon 30S, invece, è un "quasi top" grazie al processore Qualcomm Snapdragon 870, lo stesso a bordo del modello ZTE Axon 30 originale, presentato ad agosto 2021. Due i tagli di memoria RAM e altrettanti quelli di memoria interna, rispettivamente 8/12 GB e 128/256 GB.

Molto interessante è il modulo dedicato alla fotografia, con tre sensori sul retro: il principale è quello già presente sull’Axon 30, vale a dire il Sony IMX682 da 64 MP; poi c’è un ultra-wide da 8 MP e un sensore macro da 5 MP. Sotto lo schermo, invece, c’è un sensore OV16E1Q da 16 MP.

Per quanto riguarda la batteria, invece, ZTE Axon 30S ha un accumulatore da 4.200 mAh, con ricarica a 55 W. Il sistema operativo è Android 12, con skin MyOS di ZTE.

ZTE Axon 30S: prezzo e disponibilità

Il telefono è in vendita solo in Cina, almeno per ora, in due varianti di memoria e con due prezzi differenti:

ZTE Axon 30S con 8/128 GB a 1.698 yuan ( 245 euro )

) ZTE Axon 30S da 12/256 GB a 2.198 yuan (318 euro)

Al momento, l’azienda cinese non ha fatto sapere se porterà o meno lo ZTE Axon 30S nei mercati internazionali ma, se dovesse accadere, il costo dei device salirebbe certamente. Questo a causa delle tasse e dei costi di importazione.

Nel nostro Paese, lo ricordiamo, è già arrivata sia la serie Axon 40 che quella Axon 30, con i modelli Axon 30 e Axon 30 Ultra. Oggi Axon 30 standard, modello dal quale deriva Axon 30S, in Italia costa 499 euro.