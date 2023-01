Condizionatore aria calda, il prezzo è crollato: sconto esagerato

In tanti lo stavano aspettando ed ora è arrivato. Di che cosa stiamo parlando? Del freddo artico. Da alcuni giorni in Italia le temperature sono scese e la neve è arrivata anche a quote molto basse, sotto i 200 metri. E secondo le previsioni meteo il grande freddo dovrebbe continuare almeno fino a fine mese. Questo, però, non è un articolo sul bollettino meteo, bensì un articolo che vi propone la soluzione ideale per combattere il freddo. E la nostra soluzione porta il nome di Beko BP209H, un condizionatore portatile con pompa di calore che oggi troviamo su Amazon in offerta con uno sconto top del 45% che permette di risparmiare ben 150€. E c’è anche la possibilità di pagarlo a rate a tasso zero.

Si tratta di un condizionatore d’aria multiuso in grado sia di rinfrescare sia di riscaldare l’aria. Quindi lo si può utilizzare sia in questi freddi giorni d’inverno, sia in estate quando tornerà il caldo afoso. Inoltre, all’occorrenza è anche in grado di deumidificare l’aria. Ha una potenza di 9000 Btu, quanto basta per riscaldare velocemente una stanza di circa 25-30 metri quadrati. Ha anche la certificazione per la classe energetica A, quindi non consuma moltissima energia.

Condizionatore portatile Beko BP209H: le caratteristiche tecniche

Solitamente si associa il condizionatore portatile ai periodi di grande caldo. In realtà, acquistando il giusto modello, lo si può utilizzare anche durante le giornate di freddo intenso. L’importante è che il climatizzatore abbia la pompa di calore. Il condizionatore portatile è la scelta ideale per tutti coloro che non hanno la possibilità di installarne uno fisso, come ad esempio all’interno di alcuni condomini.

La soluzione che vi proponiamo oggi è una delle migliori disponibili, soprattutto se non volete spendere delle cifre enormi per riscaldarvi. Il condizionatore portatile Beko BP209H ha una potenza di 9000 Btu/h ed è pensato per le stanze di 25-30 metri quadrati. È ideale anche per gli uffici di medie dimensioni. Come detto in precedenza, avendo la pompa di calore è anche in grado di riscaldare l’aria e lo fa in pochissimi minuti.

Altro punto forte dell’elettrodomestico Beko è la facilità con cui lo si installa in casa o in ufficio. Come la maggior parte dei condizionatori portatili ha la necessità di essere posizionato vicino a una finestra per posizionare il tubo di scarico (compreso nella confezione). È dotato anche di comode rotelle che permettono di portarlo da una stanza all’altra senza troppi problemi.

Oltre a raffreddare e a riscaldare l’aria, il condizionatore portatile Beko ha anche la funzione per deumidificare l’aria. Le varie modalità di utilizzo possono essere impostate molto facilmente tramite la consolle dei comandi. Chiudiamo con alcune caratteristiche che vi faranno molto felici. Il climatizzatore utilizza il gas refrigerante r290 che ha un bassissimo impatto ambientale e ha ricevuto la classe energetica A, quindi consuma poca energia.

Condizionatore portatile BEKO BP209H in offerta su Amazon: prezzo e sconto

Calo di prezzo e minimo storico per il condizionatore portatile Beko BP209H. Oggi lo troviamo su Amazon a un prezzo eccezionale di 190,86€, con uno sconto del 45% rispetto a quello consigliato. Il risparmio sfiora i 160€ e lo puoi pagare anche a rate a tasso zero: 5 rate da 38,18€ al mese. Il condizionatore è già disponibile e la consegna avviene in meno di ventiquattro ore (dipende da quando si effettua l’ordine). Si hanno i classici 30 giorni di tempo per effettuare il reso.

