Condizionatore portatile, questo è il modello che devi comprare subito

Quale è il miglior compagno per affrontare questa torrida estate? La risposta è abbastanza semplice: il condizionatore. Ma non uno qualsiasi, bensì il climatizzatore portatile che ha la caratteristica di poter essere trasportato in ogni stanza di casa. In molte abitazioni, soprattutto nei condomini, non è sempre possibile montare un condizionatore "fisso" e quello portatile è l’unica soluzione possibile. In questo periodo su Amazon sono tra i dispositivi più venduti e più ricercati e molto spesso se ne trovano anche in offerta con prezzi molto interessanti.

Un esempio è il climatizzatore portatile Olimpia Splendid Dolceclima Compact 8X, disponibile sul sito di e-commerce con uno sconto del 20% che fa scendere il prezzo al punto più basso di sempre. Si tratta del condizionatore più venduto su Amazon in questo periodo e il merito è di un prezzo molto basso e di caratteristiche interessanti. Costa poco più di 200€ e permette di rinfrescare una stanza di 20-25 metri quadrati in pochissimi minuti. Ha una potenza di 8.000 Btu e rispetta anche l’ambiente grazie all’utilizzo del gas refrigerante R290.

Condizionatore portatile Dolceclima Compact 8X: le caratteristiche

Il condizionatore portatile Dolceclima Compact 8X è la soluzione ideale per tutti coloro che non hanno molto spazio e sono alla ricerca di un dispositivo compatto, ma allo stesso tempo funzionale. Ideale anche per le case vacanze dove sappiamo bene lo spazio a disposizione è sempre limitato. Le dimensioni recitano 70cm di altezza e 35cm di larghezza. E può essere trasportato molto facilmente di stanza in stanza grazie alle ruote piroettanti. Come la maggior parte dei condizionatori portatili top di gamma non ha un recipiente dove scaricare la condensa, ma un tubo di scarico da far uscire fuori dalla finestra.

Passando alle caratteristiche un po’ più tecniche, il climatizzatore ha una potenza di 8.000 Btu, quanto basta per rinfrescare in pochissimi minuti una stanza di circa 20-25 metri quadrati. Si controlla in maniera abbastanza semplice grazie alla presenza di comandi digitali sulla scocca o tramite il telecomando presente nella confezione. Si può scegliere tra tre diverse modalità di utilizzo: ventilazione, raffreddamento o deumidificatore. Ha anche delle funzionalità speciali come il timer per impostare un orario preciso in cui attivarsi e la modalità sleep da attivare la notte per diminuire il rumore.

Il condizionatore portatile Dolceclima Compact 8X rispetta anche l’ambiente: utilizza, infatti, il gas refrigerante R290 che ha un impatto inferiore sul riscaldamento globale rispetto agli altri. E ha anche ricevuto la classe energetica A che ne attesta i bassi consumi.

Climatizzatore portatile Dolceclima Compact 8X in offerta su Amazon: prezzo e sconto

Oggi è disponibile su Amazon in offerta al minimo storico il condizionatore portatile Dolceclima Compact 8X: lo troviamo a un prezzo di 239,90€. Lo sconto sul prezzo consigliato è del 20% e si risparmiano 60€. C’è anche la possibilità di pagarlo a rate utilizzando il servizio messo a disposizione da Cofidis e che si attiva in fase di check-out (leggete bene il regolamento per capire come funziona). La consegna è veloce e gratuita per i clienti Amazon Prime.

Climatizzatore portatile Olimpia Splendid Dolceclima Compact 8X