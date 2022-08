Condizionatore portatile al minimo storico: a questo prezzo è imperdibile

Comodi e facili da utilizzare, i condizionatori portatili stanno velocemente trovando spazio all’interno delle abitazioni degli italiani. Agevolmente trasportabili da una stanza all’altra di casa, i climatizzatori portatili non necessitano di lavori edili di installazione e, allo stesso tempo, garantiscono le stesse funzionalità e la stessa potenza di raffrescamento dei condizionatori a muro.

Ne è un esempio il Beko BP109C, condizionatore portatile di ultima generazione del produttore turco, che mette a disposizione degli utenti funzionalità smart grazie alla connettività Wi-Fi e consente di raffrescare velocemente anche stanze e ambienti di ampie dimensioni. Grazie all’offerta choc di oggi su Amazon, poi, il climatizzatore può essere acquistato al prezzo più basso di sempre: uno sconto che fa letteralmente crollare il prezzo e lo rende uno dei best buy del settore.

Beko BP109C scheda tecnica: caratteristiche e funzionalità

Nell’ormai ampissimo mercato dei condizionatori portatili, il Beko BP109C si distingue dalla concorrenza per la sua lunga lista di funzionalità.

La connettività Wi-Fi permette ad esempio di sincronizzare l’elettrodomestico con il proprio smartphone e controllarlo direttamente con l’app. Sì potrà così gestire accensione e spegnimento a distanza, oppure impostare il timer senza dover necessariamente utilizzare il telecomando.

Va detto, però, che il telecomando riveste un ruolo fondamentale nel funzionamento di questo climatizzatore portatile. Grazie alla tecnologia ZoneFollow, il condizionatore "inseguirà" la persona che ha il telecomando con sé, creando così una comfort zone climatica nelle due vicinanze. Un modo, insomma, per evitare di ritrovarsi improvvisamente in una zona troppo calda o fredda.

Il Beko BP109C è infatti in grado sia di raffrescare ambienti grandi fino a 30 metri quadrati, sia da funzionare come pompa di calore e riscaldare stanze e ambienti domestici. Non manca poi la funzione deumidificatore, grazie alla quale abbassare il livello di umidità in casa o in qualunque locale commerciale.

Il condizionatore portatile del produttore turco convince poi per il suo elevato livello di sostenibilità. Il sistema di refrigerazione del Beko BP109C utilizza infatti gas R290, decisamente più ecosostenibile ed ecocompatibile rispetto ai predecessori. I bassi consumi sono invece certificati dall’appartenenza alla classe energetica A. Insomma, un climatizzatore decisamente rispettoso dell’ambiente.

Beko, climatizzatore portatile smart al minimo storico: sconto e prezzo

Un dispositivo versatile ed estremamente valido che oggi può essere acquistato a un prezzo mai visto prima. Il BEKO BP109C è scontato del 31% sul prezzo consigliato dal produttore turco e costa 309,90 euro, con un risparmio superiore a 140 euro.

