Confronto tra operatori di telefonia mobile: tariffe, servizi e copertura

Orientarsi tra le offerte dei diversi operatori di telefonia mobile non è sempre facile. Per riuscire a scegliere il piano tariffario da attivare è necessario considerare vari aspetti: oltre a valutare il costo mensile dell’offerta, infatti, bisogna tener conto anche dei servizi offerti dall’operatore e della copertura, in modo da avere la sicurezza di riuscire a comunicare in modo soddisfacente.

Sul mercato italiano sono attivi numerosi operatori di telefonia mobile, distinti in operatori di rete (MNO) – TIM, Vodafone, WindTre e Iliad – e operatori virtuali (VMNO). Per individuare la migliore offerta disponibile è importante definire quali sono le caratteristiche della propria tariffa ideale: c’è chi è alla ricerca di un’offerta economica, chi ha bisogno di un piano tariffario da poter usare anche all’estero e chi desidera poter accedere alle migliori tecnologie disponibili.

Grazie al confronto tra operatori mobili è possibile trovare le soluzioni ideali per le proprie necessità.

Scopri le offerte di telefonia mobile più convenienti



Come analizzare le tariffe degli operatori di telefonia mobile

L’avvento degli operatori virtuali e di Iliad ha reso il mercato italiano della telefonia mobile molto competitivo sul piano dei costi. Attualmente è possibile attivare piani tariffari di tipo ricaricabile spendendo una cifra a partire da circa 4 euro al mese.

Chi ha un budget di spesa che arriva fino a 10 euro al mese può scegliere tra numerose opzioni, proposte sia da operatori virtuali sia da operatori di rete. Le offerte più complete offrono chiamate e SMS illimitati e un pacchetto dati che arriva fino a 200 GB al mese.

Quando si parla di tariffe bisogna ricordare che, a seconda del tipo di contenuti offerti, è possibile distinguere tra tariffe solo voce, solo dati o voce e dati. Queste ultime sono le più diffuse e permettono sia di fare telefonate sia di navigare su internet, solitamente spendendo un importo fisso mensile.

La velocità massima di navigazione è uno degli aspetti più importanti da considerare. In linea di massima le offerte degli operatori di rete permettono di navigare alla massima velocità (si arriva fino a 2,5 Gbps teorici), mentre molte delle offerte degli operatori virtuali hanno un tetto alla velocità di navigazione, fissato solitamente a 30 Mbps o a 60 Mbps.

Se si sta pensando di attivare una nuova offerta telefonica è importante verificare anche le condizioni di attivazione. In alcuni casi l’attivazione è gratuita, mentre a volte gli operatori richiedono un contributo una tantum. Altre tariffe sono riservate solo a chi decide di attivare un nuovo numero di telefono, mentre ci sono offerte esclusive per chi richiede la portabilità.

Anche l’età della persona che sottoscrive il piano tariffario può essere un criterio che permette di accedere a tariffe riservate. WindTre, ad esempio, propone tariffe dedicate agli under 14, agli under 18 e agli over 60, mentre Vodafone ha una tariffa riservata agli under 25.

Confronta le offerte degli operatori mobili e scopri la tariffa più adatta a te

Quali sono i servizi offerti dagli operatori mobili

Il costo mensile non è l’unico parametro da considerare quando si sta valutando la convenienza di una specifica offerta. Mettendo a confronto gli operatori mobili è infatti possibile verificare quali sono i servizi offerti. Alcuni servizi sono strettamente legati al contenuto del piano tariffario, ma ci sono anche servizi che gli operatori mettono a disposizione della clientela per migliorare la loro esperienza d’uso.

Rientrano nella prima categoria l’offerta di una connessione di tipo 5G, ad esempio, il 5G Priority Pass e il blocco dei servizi a sovrapprezzo. Sono pensati invece per fidelizzare il cliente e per fornirgli una migliore esperienza d’uso i servizi di ricarica automatica, il servizio di assistenza dedicato e quelli che proteggono l’utente e il dispositivo durante la navigazione.

Gli operatori di telefonia mobile che hanno anche offerte per la telefonia fissa spesso offrono ai propri clienti la possibilità di riunire in una sola bolletta tutte le spese telefoniche. Si può anche decidere di acquistare un nuovo smartphone tramite il sito internet o in uno dei negozi fisici dell’operatore e attivare un piano di pagamento rateale abbinato all’offerta di telefonia mobile.

Scegli il piano tariffario che include tutti i servizi di cui hai bisogno

Come verificare la copertura dei diversi operatori

L’ultimo, ma non meno importante, parametro da considerare è la copertura offerta dai diversi operatori di telefonia mobile.

La rilevazione di Opensignal Mobile Network Experience Report 2022 ha premiato WindTre come miglior operatore per quanto riguarda la disponibilità della connessione di rete mobile, mentre le reti mobili TIM, Vodafone e WindTre hanno fatto registrare gli stessi risultati in termini di esperienza di copertura 4G. Opensignal è una società indipendente che si occupa dell’analisi dell’esperienza mobile dei consumatori. Per la rilevazione che fa riferimento al mercato italiano sono stati presi in esame i dati condivisi dagli utenti Opensignal nel periodo compreso tra gennaio e marzo 2022.

Per controllare qual è la copertura di rete nel luogo in cui ci si trova è possibile utilizzare le mappe interattive messe a disposizione dagli operatori o utilizzare un servizio gratuito che, una volta inserito un indirizzo, permette di verificare qual è la copertura offerta da diversi operatori di rete mobile.