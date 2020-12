Connettersi a Natale 2020: le migliori offerte per gli auguri a distanza

Il 2020 è stato un anno davvero fuori dal comune e il periodo natalizio non sarà esente dalle restrizioni che abbiamo visto nel corso degli ultimi 10 mesi. Per trascorrere le feste nel migliore dei modi possibili, restare connessi e sfruttare la potenza dei canali online per restare in contatto con amici e parenti è d’obbligo.

Quali sono le soluzioni migliori per avere accesso a Internet a Natale 2020? Analizzando le proposte più convenienti del momento con l’utilizzo del comparatore di SOStariffe.it, emerge che le connessioni Internet casa disponibili oggi sono in grado di raggiungere la velocità massima di 1 Giga in download.



Prima di passare all’analisi delle caratteristiche delle singole offerte, è bene ricordare che PER conoscere se si potrà attivare una connessione in fibra ottica o di tipo ADSL, oppure optare per un accesso alla rete di tipo FWA, si dovrà effettuare una verifica della propria copertura di rete tramite l’utilizzo di uno speed test.

Le migliori offerte Internet casa per connettersi a Natale

Dal confronto fra le migliori promozioni Internet casa vengono fuori alcuni elementi in comune e alcuni di differenza: il primo è rappresentato dal fatto che nella maggior parte dei casi si tratta di offerte all inclusive, nelle quali oltre alla connessione a Internet di tipo illimitato, sono comprese anche le chiamate da rete fissa, che non prevedono il pagamento del canone telefonico.

Alcune promozioni hanno un vincolo di tipo contrattuale, ovvero il fatto che per un determinato periodo di tempo ci saranno delle rate in più da sostenere per il pagamento del modem e del contributo di attivazione.

Nei casi in cui non fosse possibile connettersi con la velocità della fibra FTTH, che raggiunge 1 Giga in download e 200 o 300 Mega in upload, si potrà attivare un’offerta:

• con la fibra mista rame, FTTC, che permette di navigare a 200 Mega in download e a 20 Mega in upload;

• con la rete di tipo ADSL, con la quale navigare a 20 Mega in download e a 1 Mega in upload.

In alternativa, nei Comuni che non sono raggiunti da tali tecnologie, si potrà scegliere di attivare un’offerta di tipo FWA (Fixed Wireless Access), che funziona grazie all’installazione di un’antenna e di un apposito modem.

Le offerte di Natale di WINDTRE

La promozione Internet casa proposta da WINDTRE ha un costo di 28,98 euro al mese e permette di navigare alla velocità della fibra FTTH, di 1 Giga in download e di 200 Mega in upload. La promozione comprende:

• il modem, al costo di 5,99 euro al mese, che è incluso nel canone mensile;

• le chiamate da rete fissa;

• le chiamate da rete mobile;

• 12 mesi gratuiti di Amazon Prima Video.

È previsto anche l’Internet mobile, grazie alla presenza di Giga illimitati su smartphone e la possibilità di attivare una SIM aggiuntiva, al costo di 9,99 euro al mese, che comprende Giga e minuti senza limiti.

Come connettersi a Natale con Vodafone

La fibra dell’operatore Vodafone ha un costo di 29,90 euro al mese e comprende:

• la connessione in fibra FTTH di tipo illimitato (o in alternativa di tipo FTTC o ADSL);

• le chiamate gratuite verso tutti i numeri fissi e mobili nazionali;

• il servizio Vodafone Ready, che include il modem e l’assistenza;

• il costo di attivazione;

• 6 mesi di NOW TV Cinema inclusi.

La proposta di Vodafone non prevede costi di attivazione o vincoli: questo significa che sarà possibile disdire e cambiare operatore in qualsiasi momento.

TIM e le proposte Internet Casa di Natale

TIM propone una tariffa Internet casa di tipo FTTH che ha un costo di 29,90 euro al mese e che comprende anche le chiamate illimitate verso tutti nel caso di attivazione online.

L’offerta prevede un contributo per il modem TIM HUB+ che è incluso nel canone mensile, mentre non sono previsti costi aggiuntivi in relazione al contributo di attivazione.

Il pacchetto viene completato:

• dai film e dalle serie TV di TIMVISION;

• dalla presenza del Wi-Fi certificato e della navigazione sicura Safe Web Plus inclusi nel costo mensile.

Aggiungendo 14 euro in più al mese si potrà inoltre attivare la promozione Mondo Intrattenimento, che include Netflix, Disney+ e TIMVISION Plus.

Come attivare un’offerta Fastweb a Natale

La promozione di Natale di Fastweb si chiama Fastweb Nexxt Casa e ha un costo fisso di 29,95 euro al mese, nei quali non sono previsti vincoli, maggiorazioni o contributi aggiuntivi da versare nel caso di recesso.

L’offerta comprende:

• la connessione in fibra FTTH di tipo illimitato (o in alternativa di tipo FTTC o ADSL);

• le chiamate gratuite verso tutti i numeri fissi e mobili nazionali;

• i servizi WOW;

• l’assistenza dedicata;

• 3 mesi gratuiti di DAZN, che potranno poi essere mantenuti al costo scontato di 8,99 euro al mese.

Sky WiFi: le proposte attivabili anche a Natale

Il 2020 è stato un anno propizio per Sky, che lo ha scelto per lanciare le sue prime offerte Internet casa, ovvero i piani Sky Wifi, per i quali sono previsti alcuni sconti esclusivi riservati ai già clienti Sky.

La promozione base ha un costo mensile di 29,90 euro al mese, in linea con i prezzi delle offerte degli altri operatori di telefonia fissa, e comprende:

• una super connessione in fibra ottica, che raggiunge la velocità di 1 Giga in download e di 300 Mega in upload;

• un modem in grado di ottimizzare la connessione in ogni angolo della propria abitazione;

• la possibilità di integrare l’offerta ai pacchetti Sky dedicati all’intrattenimento;

• le chiamate a consumo, al costo di 19 centesimi al minuto e 19 centesimi di scatto alla risposta.

PosteMobile: Internet a Casa anche a Natale

Un’altra promozione Internet casa da prendere in considerazione a Natale in virtù del suo costo in promozione, che è pari a 20,90 euro al mese, è quella proposta da PosteMobile, che si chiama PosteMobile Casa Web.

L’offerta comprende la ricezione di un modem Wi-Fi in comodato d’uso gratuito per tutta la durata del contratto e un contributo per l’attivazione pari a 29 euro. Le velocità che si possono raggiungere sono pari a:

• 300 Mega in download;

• 50 Mega in upload.

Linkem: connettersi a Natale senza fibra

Ancora più economica è, infine, la promozione proposta da Linkem, che per il primo anno ha un prezzo del canone pari a 19,90 euro al mese, che poi diventano 26,90 euro al mese. L’attivazione della promozione è gratuita e il modem viene fornito in comodato d’uso, con installazione compresa a costo zero.

La connessione massima che si potrà raggiungere è pari a:

• 30 Mega in download;

• 3 Mega in upload.

Questa promozione rappresenta una buona soluzione per tutti quei clienti che non sono raggiunti né dalla fibra né dall’ADSL.