Connettersi da casa per studio: le migliori offerte per il back to school

Nonostante la didattica a distanza non sarà più prevista per il nuovo anno scolastico, disporre di una connessione domestica per connettersi senza limitazioni è una scelta da non sottovalutare.

Se è vero che le offerte mobile prevedono un numero di Giga sempre maggiore, si tratta comunque di promozioni con Internet limitato, che potrebbe terminare se utilizzato anche per lo svago, oltre che per lo studio.

Per questo motivo si consiglia di prendere in considerazione delle connessione domestiche di tipo all inclusive, ovvero delle offerte Internet casa che potrebbero essere utilizzate dai membri di tutta la famiglia.

Mettere il WiFi in casa è inoltre possibile anche senza linea telefonica: vediamo quali sono le migliori offerte Internet senza fili a casa per potersi connettere in modo illimitato, pagando comunque un prezzo contenuto.

Confronta le migliori connessioni domestiche del 2022

Qual è il gestore Internet più conveniente?

Devo mettere Internet a casa, cosa mi consigliate? Si tratta senza dubbio della prima domanda che ci si pone in fase di ricerca di una nuova offerta per connettersi da casa. Le recensioni sono il primo passo per iniziare a valutare le varie tariffe disponibili.

Questo step dovrebbe essere accompagnato da un’analisi di tipo comparativo un po’ più oggettiva, ovvero che metta a confronto le varie connessioni Internet casa disponibili, valutandole sotto i medesimi fattori.

In genere si tratta di:

il costo fisso mensile;

la presenza di eventuali servizi integrativi a costo zero;

la velocità di rete;

la presenza del modem in comodato d’uso gratuito o del contributo di attivazione incluso.

Presentiamo dunque alcune delle migliori connessioni domestiche attualmente disponibili, che si possono attivare per poter disporre di una rete stabile e veloce in vista della ripesa delle lezioni a scuola.

Connessione Internet casa: scopri quali sono le offerte più economiche

Connessione domestica TIM

TIM, storico operatore di telefonia fissa in Italia, propone un’offerta al costo di 29,90 euro al mese, senza vincoli, chiamata TIM WiFi Power Smart. La promozione comprende:

la fibra fino a 1 Giga in download;

il modem TIM BUH+;

la navigazione sicura, che può essere molto utile per l’utilizzo della rete da parte dei più piccoli;

le chiamate da numero fisso verso tutti i numeri fissi e mobili nazionali, ma solo nel caso di attivazione della rete online.

Nell’ipotesi in cui non si fosse raggiunti dalla tecnologia in fibra ottica, si potrebbe optare per una promozione di tipo FWA, che è in grado di coprire anche le aree più remote del Paese. In questo caso, si potrebbe prendere in considerazione l’offerta TIM Premium FWA.

Disponibile al costo scontato di 24,90 euro al mese, permette di raggiungere una velocità di 40 Mega in download, che può anche essere aumentata fino a 100 Mega, aggiungendo la Super velocità e pagando 2 euro in più al mese.

Connessione domestica Vodafone

L’operatore Vodafone propone un’offerta base per connettersi a Internet da casa in modo illimitato, chiamata Internet Unlimited. Ha un costo di 27,90 euro al mese, con costo di attivazione e di spedizione gratuito.

Si caratterizza per:

Internet senza limiti con velocità nominale fino a 2,5 Giga in download;

il modem con Wi-Fi Optimizer, in grado di ottimizzare la connessione in tutto l’ambiente domestico;

le chiamate da numero fisso verso tutti i numeri fissi e mobili nazionali.

I già clienti Vodafone mobile potranno attivare questa promozione a 24,90 euro al mese.

Qual è la migliore rete Internet per casa: clicca per saperne di più

Connessione domestica Fastweb

Conosciuto per la trasparenza e la convenienza delle sue offerte Internet casa, Fastweb propone diverse offerte in fibra ottica, a partire dal prezzo di 25,95 euro al mese, con Fastweb Casa Light.

Questa promozione permette di navigare con la fibra ultraveloce, ricevendo il modem FASTGate direttamente a casa, con il contributo di attivazione incluso e un periodo di prova di 30 giorni. Si avranno a propria disposizione anche i corsi della Fastweb Digital Academy.

Pagando un corso di 28,95 euro fissi al mese, si potrà invece attivare la promozione Fastweb Casa, che comprende la fibra ultraveloce, le chiamate senza limiti da numero fisso, l’Internet Box NeXXt con Wi-Fi di ultima generazione e Alexa integrata.

Connessione domestica WINDTRE

La fibra proposta dall’operatore WINDTRE è disponibile al costo di 26,99 euro al mese, con l’offerta Super Fibra. Quest’ultima, che potrà essere attivata al costo di 22,99 euro dai già clienti WINDTRE mobile, comprende: