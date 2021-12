Copertura, costo, promozioni e tecnologia: i 3 elementi per valutare una buona offerta Internet Casa

Molto spesso, nel momento in cui si è interessati all’attivazione di una nuova offerta Internet casa, l’elemento sul quale ci si concentra maggiormente è il prezzo. Si tratta di una pratica sbagliata?

Sicuramente no, ma ci sono anche altri fattori che si dovrebbero prendere in considerazione per valutare la validità di una promozione Internet casa e il perché potrebbe essere migliore di altre.

In questa guida ci concentreremo su 3 elementi fondamentali:

il costo;

la copertura di rete;

i servizi inclusi.

Confronta le migliori promozioni Internet casa disponibili online

1. Quanto si dovrebbe spendere per una promozione Internet casa?

Oggi sono disponibili offerte mobile a meno di 10 euro al mese, che potrebbero essere utilizzate anche per navigare da casa, quindi da altri dispositivi elettronici. Qual è il limite di queste promozioni così vantaggiose? Che i Giga sono limitati.

Una promozione Internet casa permette invece di avere accesso a Giga illimitati a meno di 30 euro al mese (in alcuni casi, ovvero nei periodi promozionali, oppure per i già clienti mobile, anche a meno di 25 euro al mese).

Un altro vantaggio che si potrà avere dalla sottoscrivere di un’offerta casa Wi-Fi è quello di poter ricevere, con determinati gestori e senza dover spendere neanche un euro in più, anche Giga illimitati su mobile. Un ottimo punto di partenza per capire verso quale soluzione orientarsi.

Scopri le migliori offerte Internet casa + mobile

2. Cosa si intende per copertura di rete?

La fibra ottica è oggi in grado di raggiungere, in alcune zone e solo con certi operatori, la velocità massima in download di 2,5 Giga, mentre in upload si possono raggiungere i 300 Mega.

Dove? E, soprattutto, come si fa a sapere se si rientra nei luoghi in cui la fibra ottica di tipo FTTH, quindi quella che arriva direttamente nelle case? Se raggiunge anche la propria abitazione?

Attraverso quella che prende il nome di verifica della copertura di rete, la quale potrà essere eseguita:

direttamente sul sito dell’operatore con il quale si vorrebbe attivare una data promozione;

su un portale dedicato alla comparazione, come per esempio SOStariffe.it, dove è disponibile una pagina dedicata proprio alla verifica della copertura di rete.

Questo passaggio risulta fondamentale per sapere se si potrà sottoscrivere almeno un’offerta:

con la fibra ottica FTTC , ovvero la fibra misto rame, la quale permetterà di raggiungere una velocità massima di 200 Mega in download;

con la rete di tipo ADSL, la quale permetterà invece di raggiungere una velocità di 20 Mega in download.

Nella remota ipotesi in cui non si dovesse riuscire a navigare né con la fibra ottica, né con la rete ADSL, si potrà comunque optare per un’offerta di tipo FWA, la cosiddetta fibra misto radio, che è in grado di superare, in velocità, la stessa rete ADSL.

Verifica la tua copertura di rete e scegli una nuova offerta Internet casa

3. Quali sono i servizi inclusi nelle offerte Internet casa?

Un terzo elemento da valutare nella scelta di una promozione per avere Internet a casa è la presenza di eventuali servizi aggiuntivi. Di base, la maggior parte delle offerte disponibili oggi sono di tipo all inclusive.

Questo significa che, oltre a Internet illimitato, e un modem di ultima generazione che viene proposto in comodato d’uso, sono incluse anche le chiamate illimitate da numero fisso (senza canone telefonico) verso tutti i numeri fissi e mobili nazionali.

Ci sono poi altri servizi che si possono attivare. In alcuni casi, si tratta delle già citate offerte mobile, con Giga illimitati, che potranno essere (a seconda dell’operatore):

già incluse nel costo dell’offerta base;

essere aggiunte a un costo extra, che è comunque molto basso per i servizi che vengono offerti.

Operatori che prevedono i Giga illimitati per la SIM mobile sono, al giorno d’oggi, TIM e WINDTRE, mentre per altri, come per esempio Vodafone, si dovranno sostenere dei costi aggiuntivi.

Confronta le migliori offerte Internet casa direttamente online

Un altro grande servizio che oggi accompagna sempre più spesso le tariffe Internet casa è la presenza di un abbonamento a una streaming TV, a un costo più basso rispetto a quello che si dovrebbe sostenere nel caso di sottoscrizione singola.

Ci sono provider, come WINDTRE, che lo prevedono già nel costo del pacchetto base, mentre ce ne sono altri, come TIM e Vodafone, che danno la possibilità di aggiungere, a un costo mensile in più, promozionale, uno di questi servizi.

Tra gli abbonamenti associati alle offerte Internet casa maggiormente diffusi ci sono quelli a Netflix, Amazon Prime Video, DAZN, Infinity+ (in alcuni casi, come con TIM, ci sono anche delle offerte combinate che li includono tutti, o quasi).