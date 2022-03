Copertura fibra ottica 2022: gli strumenti per capire se sono raggiunto da FTTH

La copertura delle fibra ottica di tipo FTTH (Fiber to the Home), ovvero quella che arriva direttamente nelle singole abitazioni, non ha ancora raggiunto l’intero territorio nazionale. Cosa bisogna fare per sapere se si potrà navigare alla velocità di 1 Giga in download?

La procedura è davvero molto semplice e consiste nella verifica della propria copertura di rete. La si potrà fare:

sia sul sito dell’operatore Internet casa con il quale si vorrebbe attivare una data promozione;

sia su quello di un sito specializzato nella comparazione tra le offerte, come SOStariffe.it, in cui è disponibile una specifica sezione.

Nelle prossime righe saranno presentate le migliori offerte in fibra ottica FTTH che sono disponibile nel 2022: nel caso in cui non si fosse raggiunti da questa tipologia di rete, sarà sempre possibile navigare alla velocità delle reti FTTC o ADSL, oppure attivare una promozione di tipo FWA.

Migliori offerte in fibra ottica 2022

Tra le offerte in fibra ottica più convenienti e performanti che si possono sottoscrivere oggi in Italia, troviamo quelle proposte da:

Iliad; TIM; Vodafone; WINDTRE; Fastweb Sky.



Analizziamo quali sono i vantaggi che le caratterizzano e i costi da sostenere ogni mese.

1) Fibra Iliad

Iliad propone una delle offerte in fibra ottica più economiche tra tutte, disponibile al costo di:

15,99 euro , nel caso in cui fosse attivata dai già clienti mobile Iliad;

23,99 euro per tutti gli altri clienti.

Nell’abbonamento mensile, sono inclusi:

la fibra fino a 5 Gbit/s complessivi;

i minuti illimitati verso i numeri fissi e mobili in Italia;

i minuti illimitati verso più di 60 destinazioni estere;

l’Iliadbox in comodato d’uso gratuito;

la segreteria telefonica.

2) Fibra TIM

TIM permette di scegliere tra due offerte:

Premium Fibra base , in offerta fino al 4 marzo 2022, al costo di 24,90 euro al mese, con incluso Internet illimitato e chiamate a consumo;

Premium Fibra a 29,90 euro al mese, con Internet senza limiti, chiamate illimitate verso tutti i numeri fissi e mobili nazionali e il modem TIM HUB incluso al costo di 5 euro al mese per 48 mesi.

3) Fibra Vodafone

La fibra Vodafone è disponibile – solo online – al prezzo scontato di 24,90 euro al mese (invece di 29,90 euro al mese), con i seguenti servizi inclusi:

Internet illimitato, fino a 2,5 Giga in download;

il modem con Wi-Fi Optimizer;

le chiamate da telefono fisso verso tutti i numeri fissi e mobili nazionali;

costo di spedizione e attivazione gratuiti inclusi.

4) Fibra WINDTRE

La fibra WINDTRE è disponibile:

al prezzo speciale di 22,99 euro a l mese per i già clienti mobile;

al prezzo di 26,99 euro al mese per tutti gli altri clienti, sia per le nuove attivazioni, sia in caso di passaggio da un altro operatore.

Nell’abbonamento mensile, ci sono:

la fibra FTTH illimitata fino alla velocità massima di 1 Giga in download;

il modem con Wi-Fi 6 incluso;

l’assenza di costi di attivazione;

12 mesi di Amazon Prime Video;

Giga illimitati in regalo su 3 diverse SIM WINDTRE, senza dover sostenere costi aggiuntivi.

5) Fibra Fastweb

Fastweb propone due offerte con Fibra Ultraveloce. La prima è Fastweb Casa Light, disponibile al costo di 25,95 euro al mese e con la quale si avrà diritto alle chiamate a consumo, al modem FASTGate, all’attivazione e ai corsi della Fastweb Digital Academy.

Poi abbiamo Fastweb Casa, la quale è invece disponibile al costo di 28,9 euro al mese e comprende in più due servizi:

le chiamate illimitate da numero fisso, verso tutti i numeri fissi e mobili nazionali;

l’Internet Box NeXXt con WiFi di ultima generazione e Alex integrata.

Aggiungendo 4 euro in più al mese, si potrà inoltre acquistare il Wi-Fi Booster, che permetterà di ampliare la portata del segnale in tutta la propria abitazione (in particolare nelle case di grandi dimensioni).

6) Fibra Sky

L’offerta Internet casa proposta da Sky – ovvero Sky Wifi – ha un costo in promozione per 18 mesi pari a 24,90 euro al mese e comprende:

la fibra ultraveloce, con un Wi-Fi stabile, potente e sicuro;

lo sky Wifi Hub intelligente con il segnale migliore;

l’assenza di vincoli di durata e di costi nascosti;

la possibilità di provare Sky e Netflix per 30 giorni e decidere se, in seguito, sottoscrivere anche un’offerta Internet casa.

Uno dei vantaggi principali di Sky consiste nella possibilità di attivare, al momento della sottoscrizione della fibra o in un momento successivo, un pacchetto Internet + TV e usufruire dei contenuti proposti dal gigante dell’intrattenimento a pagamento, sulla base dei propri gusti.