Copertura telefonia mobile all'estero: come capirla prima di partire?

Nell’ipotesi in cui si volesse organizzare un viaggio all’estero, verificare la copertura del proprio operatore telefonico è importante, soprattutto nei Paesi extra europei, nei quali si potrebbero avere difficoltà nel connettersi a Internet.

Se è vero che si possono risolvere i problemi di connettività con l’utilizzo di un Wi-Fi, oppure scaricando mappe e dizionari offline sul proprio smartphone, ma si potrebbe comunque avere bisogno di una connessione.

Ecco allora che interviene quello che prende il nome di roaming internazionale: da fine giugno 2015 la Commissione europea ha introdotto un accordo per l’abolizione dei costi di roaming a partire dal 15 giugno 2017. L’Eurotariffa non si applica soltanto nei Paesi della zona euro e non nel resto del mondo.

Per conoscere la copertura del proprio gestore telefonico all’estero, si consiglia di fare un salto sui siti di ogni singolo operatore e cercare il Paese nel quale si vorrebbe fare una vacanza. L’operatore si appoggia comunque ad altre reti, quindi un livello di copertura minimo viene comunque sempre garantito.

Copertura 4G estero TIM: da chi è garantita

Sul sito di TIM, alla pagina dedicata alla copertura 4G all’estero, è disponibile una tabella completa con tutti gli operatori ai quali si aggancia TIM a seconda del Paese straniero nel quale ci si trova.

Per quanto riguarda, invece, le offerte mobile, si segnala TIM Viaggio Pass, disponibile al costo di 20 euro per 30 giorni, che include:

più Giga, minuti e SMS per i viaggi in Europa, USA, Canada e Brasile;

10 Giga di Internet 4G;

500 minuti;

500 SMS.

TIM in Viaggio Pass Mondo, disponibile al costo di 30 euro per 10 giorni, si potranno avere:

Giga, minuti e SMS per viaggiare in più di 80 Paesi extra Ue;

2 Giga di Internet in 4G;

100 minuti;

100 SMS.

TIM in Viaggio Full è il piano che permette di parlare, mandare SMS e navigare quando si è all’estero, con Internet fino a 50 Mega (che diventano 500 Mega in Svizzera e Monaco) e chiamate da 16 centesimi.

Ci sono poi altri due piani, ovvero:

TIM Opzione Svizzera , che ha un costo di 5 euro al mese e comprende 5 Giga di Internet 5G e 500 minuti per la Svizzera;

TIM in Viaggio Internet, che prevede 4 Giga in Europa e USA, al costo di 25 euro per 10 giorni.

TIM International, promozione disponibile al costo di 7,99 euro al mese, con 1° mese e attivazione gratuiti, è invece disponibile per chi è nato all’estero e comprende:

70 Giga;

minuti illimitati;

minuti per chiamare l’estero.

In particolare, sono inclusi:

888 minuti per chiamare la Cina;

300 minuti verso India, Bangladesh, Polonia, Perù, Romania, Marocco (solo fissi), Messico, Colombia, Repubblica Ceca, Romania, Lituania, Lettonia, Israele, Singapore, Cipro, Pakistan;

60 minuti per chiamare Egitto, Filippine, Moldavia, Nigeria, Ucraina.

Potrebbe essere indicata per i turisti stranieri che si ritrovano a fare un viaggio in Italia.

Copertura internazionale WINDTRE

Anche sul sito di WINDTRE è disponibile un’apposita landing per verificare la copertura all’estero prima di partire per un viaggio. Sarà sufficiente selezionare un determinato Paese e conoscere la copertura garantita.

Tra le offerte per chiamare dall’estero, ricordiamo:

10 Giga in Svizzera , al costo di 4,99 euro al mese, con 50 minuti in Svizzera e 10 minuti dall’Italia verso la Svizzera;

Travel Weekly , che comprende 600 Mega, 200 minuti e 200 SMS al costo di 9,99 euro a settimana;

Travel Daily , che comprende 100 Mega, 30 minuti e 30 SMS al costo di 6 euro al giorno;

Giga Travel Weekly, con la quale avere 1 Giga all’estero al costo di 10 euro a settimana.

Chiamare e ricevere all’estero con Vodafone

Anche con l’operatore Vodafone non si dovrebbe avere particolari problemi di copertura nel caso di un viaggio in un Paese estero. In particolare, sul sito dell’operatore si segnala la risoluzione di alcuni problemi che si potrebbero avere.

Per esempio, qualora si avessero difficoltà nel ricevere o effettuare chiamate si potrebbe:

anteporre il codice *123* o il prefisso internazionale al numero da chiamate;

spegnere e riaccendere il telefono;

digitare sulla tastiera il codice #330*1234#, premere invio, e poi digitare il codice ##002# e premere il tasto invio, al fine di eliminare qualsiasi tipo di esclusione e di trasferimento.

Nel caso in cui si avessero problemi con Internet, invece, si dovrebbero controllare i parametri di configurazione e verificare di non aver raggiunto la soglia massima di spesa traffico dati,

Per gli SMS, si possono fare gli stessi tentativi previsti per le chiamate, oppure controllare che il centro servizi sia impostato con +39 o 0039.