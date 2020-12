Cops - Una banda di poliziotti: i divertenti personaggi della serie Sky

Cops – Una banda di poliziotti è la nuova serie tv Sky Original caratterizzata da un cast tutto italiano: da Claudio Bisio a Pietro Sermonti, passando per Giulia Bevilacqua e Stefania Rocca. Ogni attore interpreta un personaggio divertente, ironico con una personalità ben marcata.

Sicuramente questo è l’aspetto principale di una serie che si prepara a conquistare il pubblico della piattaforma on demand. La commedia è diretta da Luca Miniero, regista di altre pellicole di successo come Benvenuti al Sud, fino all’ultima Attenti al Gorilla (2019). La prima puntata è andata in onda lunedì 14 dicembre, mentre la seconda è attesa per il 21 dicembre. Sarà trasmessa su Sky ma potrà essere guardata in streaming su NOW TV. Inoltre, sarà fruibile in 4K HDR con Sky Q. L’idea è ispirata alla serie svedese Kops la storia però è ambientata in Italia e si è adattata alla nostra cultura e realtà. Infatti, alcune parti sono completamente staccate dalla trama originale. Quello che però caratterizza la serie è sicuramente un cast talentuoso e ben amalgamato.

Cops – Una banda di poliziotti: la trama

La serie tv parla dell’arrivo del nuovo commissario Cinardi (Claudio Bisio) originario del Nord Italia nel paese di Apulia, in Puglia. Nel paese di Apulia da ben 20 anni non ci sono crimini e i poliziotti sono molto rilassati. Cinardi vuole così trascorrere in tranquillità i pochi mesi che lo separano dalla pensione.

La calma viene spezzata dall’arrivo della dottoressa Margherita Nardelli (Stefania Rocca) inviata dal Ministero per smantellare il commissariato e spedire i poliziotti in altre parti d’Italia in cui c’è più bisogno di loro. Per impedirlo, i poliziotti iniziano a inscenare crimini ad Apulia. Questa calma apparente svela però dei retroscena inquietanti: Apulia potrebbe essere il paese in cui si nasconde un latitante molto pericoloso.

Cops – Una banda di poliziotti: i personaggi

Come accennato, la forza della serie tv sta anche nell’associazione tra l’attore e il personaggio. Claudio Bisio è il commissario Valerio Cinardi. L’attore ha partecipato anche alla scrittura del programma e ha già collaborato con il regista per cui è perfettamente a suo agio con il suo personaggio e per la prima volta nella sua carriera attoriale indossa una divisa.

Stefania Rocca è Margherita Nardelli, una rigida funzionaria, inviata dal Ministero per licenziare i poliziotti di Apulia. L’attrice ha commentato così la sua esperienza nella serie:

“Margherita Nardelli è l’elemento disturbante, mi sono divertita a rompere gli equilibri che questi poliziotti avevano prima che arrivasse lei, a portare delle regole e disturbare le loro abitudini, dal mangiare in ufficio al sonnecchiare durante la giornata. Il suo compito alla fine è far sì che diventino dei poliziotti veri”.

Pietro Sermonti è Nicola O’Sicc, il Magro. L’attore dimostra ancora una volta di avere un vero talento nella commedia. C’è poi Francesco Mandelli nei panni di Benny The Cop che è il classico poliziotto fanatico, con un amore viscerale per la divisa e per le armi, complice la sua passione per le serie crime di matrice americana e inglese. Pensa di essere nel Bronx invece lavora ad Apulia. Giulia Bevilacqua è Maria Crocifissa, moglie di Nicola O’Sicc. L’attrice ha descritto così il suo personaggio:

“Maria Crocifissa in realtà vorrebbe essere una poliziotta come Margherita ma non ce la fa proprio. È forse uno dei personaggi che si prende più sul serio ma non ha le capacità che vorrebbe. Ho trovato però divertente la sua autorevolezza, il fatto che sa come ottenere le cose, è abbastanza diretta, forte e fa ridere, anche se a volte è un po’ cattiva. Detesta e ama questo marito che si è scelta, grasso e inetto, che non si assume nessuna responsabilità”.

Nel cast troviamo anche Dino Abbrescia (nel ruolo di Tonino), Guglielmo Poggi (Tommaso Guerra), Giovanni Esposito (Anaconda).

La serie tv è molto promettente e ci sarà sicuramente anche un seguito. Non resta che recuperare la prima puntata e attendere la seconda in programma per il 21 dicembre, sia su NOW TV che su Sky Q.