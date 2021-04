Cosa offre il nuovo servizio di gaming in cloud Vodafone GameNow

C’è una nuova piattaforma di gaming cloud, per giocare online direttamente da PC, smartphone o tablet, anche con un controller: si chiama GameNow ed è la risposta di Vodafone a Google Stadia e Amazon Luna. La nuova piattaforma è riservata ai clienti Vodafone, è a pagamento e mostrerà tutte le sue potenzialità solo quando la rete 5G sarà abbastanza strutturata in Italia.

Rinunciando alle alte risoluzioni, però, si può giocare anche sotto copertura 4G: il consumo medio di dati è compreso tra un minimo di 4 Mbps a risoluzione standard e un massimo di 25 Mbps a risoluzione 4K, ma come spiega la stessa Vodafone “Per un’esperienza ottimale, GameNow necessita di una banda disponibile superiore a 10Mbps su dispositivi mobile e superiore ai 12Mbs su PC e una latenza inferiore a 20 ms. Non sarà possibile giocare con una banda inferiore o uguale a 2Mbps“. Oltre alle prestazioni della connessione, però, il nuovo servizio di gaming di Vodafone ha alcune limitazioni imposte dall’operatore in questa fase iniziale e, anche per questo, Vodafone offre un mese di prova gratuita per decidere se vale la pena spendere i 9,99 euro mensili richiesti per questo abbonamento.

Vodafone GameNow: chi può abbonarsi

Il primo vero limite di Vodafone GameNow è che non tutti possono sottoscrivere l’abbonamento, ma solo i clienti Vodafone che non abbiano limitazioni di trasmissione dati al di sotto dei 2Mbps. Non è invece un requisito essenziale aver attivato PowerGaming, ma averlo fatto permette di giocare senza consumare Giga. I piani tariffari compatibili con GameNow sono:

Vodafone C’all Global

Vodafone C’all Global +

Vodafone C’all Global Max

Vodafone C’all Power Edition

Vodafone Easy

Vodafone Giga Family Infinito Edition

Vodafone Infinito Black

Vodafone Infinito Black Edition

Vodafone Infinito Gold

Vodafone Infinito Gold Edition

Vodafone Infinito International Edition

Vodafone Infinito Special Edition

Vodafone One Family New

Vodafone Power Gaming

Vodafone Pro

Vodafone Promo 5G

Vodafone RED

Vodafone Red Unlimited Balck +

Vodafone Red Unlimited Ultra

Vodafone Ride Together

Vodafone Shake it EASY

Vodafone Shake it FUN

Vodafone Shake Remix

Vodafone Shake Remix Unlimited

Vodafone Shake Remix Unlimited Junior

Vodafone Simple

Vodafone Simple +

Vodafone Simple Digital

Vodafone Special 100 Digital Edition

Vodafone Special 10GB

Vodafone Special 30GB

Vodafone Special 50 Digital Edition

Vodafone Special Giga

Vodafone Special Minuti 100 Giga

Vodafone Special Minuti 10GB

Vodafone Special Minuti 10GB

Vodafone Special Minuti 20 Giga

Vodafone Special Minuti 30 Giga

Vodafone Special Minuti 50 Giga

Vodafone Special Unlimited

Vodafone Tutto illimitato 10GB

Vodafone Unlimited x3 Speical

Vodafone Unlimited x4 Pro

Vodafone Up

Vodafone GameNow, cosa si può fare

Attivando Vodafone GameNow è possibile giocare senza limiti a tutto il catalogo offerto, anche con alcuni gamepad compatibili con il servizio, alcuni dei quali sono certificati:

IPEGA PG-9083

SteelSeries Stratus XL

XBoxOne Wireless Controller

NACON Cloud Gaming Controller

BigBen Holder

Anche molti altri controller potrebbero funzionare, ma vanno provati caso per caso. Non è necessario uno smartphone, un tablet o un PC molto potenti per giocare, perché i calcoli dei videogiochi vengono eseguiti sui server di Vodafone e all’utente arriva solo il flusso audio-video del gioco già renderizzato. Gli utenti iOS possono usare Vodafone GameNow solo tramite browser, non da app.

E’ possibile, almeno al momento, usare un solo dispositivo contemporaneamente per abbonamento e non c’è multiplayer. Non è nemmeno possibile fare acquisti in game e, soprattutto, non si può usare con copertura Wi-Fi: funziona solo con connessione mobile.