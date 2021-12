Le migliori idee regalo di Natale sotto i 250€

Più aumenta il budget e maggiori sono le idee regalo per Natale. Nelle guide all’acquisto dei regali per Natale fino a 50€ e fino a 100€ abbiamo dimostrato che anche un budget limitato si riesce comunque ad acquistare un dispositivo tecnologico di buona qualità e utile nella vita di tutti i giorni. Aumentando la soglia di spesa, però, si riesce anche a regalare uno smartphone medio di gamma che offre buone prestazioni e qualche dispositivo un po’ più completo per la smart home.

Se non avete tempo per andare in giro a fare i regali di Natale, Amazon resta il posto più semplice dove farli. Con una vetrina praticamente infinita, c’è solo l’imbarazzo della scelta. La parte difficile arriva proprio qui: quale oggetto hi-tech regalare a Natale con un budget di 250€? Molto spesso si trovano anche dispositivi che sono in offerta e rientrano nel nostro budget. E In casi del genere bisogna essere velocissimi ad approfittare dell’occasione. Per il periodo delle feste, Amazon ha anche aperto un negozio dedicato con sconti che arrivano fino al 40%.

NEGOZIO NATALE AMAZON CON SCONTI FINO AL 40%

Per essere certi che il regalo arrivi entro il 25 dicembre bisogna essere abbonati ad Amazon Prime e utilizzare la consegna gratuita e veloce. Se ancora non siete clienti Amazon Prime, lo potete fare cliccando qui: i primi 30 giorni sono gratuiti per i nuovi iscritti. Abbiamo lanciato anche il “Canale offerte tecnologia” su Telegram dove ogni giorno vi mostriamo in tempo reale i migliori sconti disponibili su Amazon: per iscrivervi gratuitamente basta cliccare qui.

Smartphone

Con un budget di 250€ per Natale si riesce a regalare anche uno smartphone con delle buone caratteristiche tecniche. Non manca certo la scelta su Amazon e noi ve ne abbiamo selezionati quattro. Per chi vuole spendere un po’ di meno c’è il vivo Y21 e l’Oppo A54s, entrambi con uno schermo grande e una batteria che dura fino a due giorni. Per chi vuole qualcosina in più sotto il punto di vista delle performance, consigliamo il Galaxy M22, battery phone di Samsung, e lo Xiaomi Redmi Note 9 Pro.

vivo Y21

Oppo A54s

Galaxy M22

Xiaomi Redmi Note 9 PRO

Prodotti Amazon

Come abbiamo già visto nelle guide all’acquisto per i regali di Natale con meno di 50€ e 100€, i prodotti Amazon sono un’ancora di salvezza quando non si ha idea di cosa regalare. Con un budget così elevato si può scegliere anche qualcosa di più importante e con caratteristiche migliori.

Se si ha intenzione di regalare per Natale uno smart speaker, le idee regalo a disposizione sono due: Echo Studio, il modello più avanzato e che garantisce un audio da “cinema”, e l’Echo Show 10 di terza generazione con schermo da ben dieci pollici. In entrambi i casi il prezzo si aggira sui 200-250 euro.

Echo Studio

Echo Show 10 (terza generazione)

Per l’intrattenimento, invece, una buona idea regalo per Natale è il Fire TV Cube, un vero e proprio lettore multimediale in 4K perfetto per i televisori un po’ vecchiotti. Il costo è di poco superiore ai 100€.

Fire TV Cube

Se, invece, state cercando qualche regalo per la smart home, Amazon ce ne offre due molto particolari, ma utili allo stesso tempo: la videocamera di sicurezza per l’esterno Blink Outdoor e il sistema Wi-Fi 6 mesh tri-band eero Pro 6.

Blink Outdoor

Sistema Wi-Fi 6 mesh tri-band eero Pro 6

Per la spedizione veloce e gratuita ricordiamo che è necessario avere l’abbonamento ad Amazon Prime, che permette anche l’accesso ad Amazon Prime Video (con la nuova serie The Ferragnez), l’accesso anticipato a offerte speciali, Amazon Prime Music e un abbonamento al mese a un canale Twitch. Dopo i primi 30 giorni di prova, l’abbonamento costa 36 euro all’anno ed è possibile interromperlo in ogni momento.

ABBONAMENTO AMAZON PRIME GRATUITO PER I PRIMI 30 GIORNI (PER I NUOVI ISCRITTI)

Kindle e tablet

Un lettore e-book o un tablet sono il regalo perfetto per chi ama leggere o seguire le proprie serie tv preferite mentre si è in viaggio o si sta andando al lavoro. Anche in questo caso Amazon ci viene in soccorso con i suoi due lettori e-book top di gamma: il Kindle Paperwhite Signature Edition oppure il Kindle Oasis. Per entrambi è disponibile il pagamento a rate a tasso zero.

Kindle Paperwhite Signature Edition

Kindle Oasis

Per quanto riguarda i tablet, invece suggeriamo due modelli leggermente differenti, ma entrambi molto validi. Il realme Pad è un tablet uscito da poche settimane e che garantisce prestazioni elevate, mentre il Huawei Mediapad T5 è un po’ meno caro, ma leggermente meno performante.

Huawei Mediapad T5

realme Pad

Smartwatch

Altra idea regalo molto gettonata per Natale sono gli smartwatch. Con un budget di 250 euro si riesce ad acquistare anche qualche modello top di gamma con caratteristiche molto avanzate. Noi ve ne proponiamo quattro, molto diversi tra di loro. Alcuni sono pensati più per lo sport (il Garmin), altri sono perfetti per la vita di tutti i giorni (Huawei e Fitbit). E a questo prezzo si riesce ad acquistare anche l’Apple Watch 3.

Apple Watch 3

Fitbit Sense

Robot aspirapolvere

Volete regalare un dispositivo particolare e in grado di catturare (in tutti i sensi) l’attenzione? Allora un robot aspirapolvere smart fa al caso vostro. Oramai se ne vedono sempre di più all’interno delle abitazioni degli italiani e grazie alla possibilità di controllarli da remoto con lo smartphone è possibile attivarli mentre si è lavoro. Con 250€ non si riesce ad acquistare un top di gamma, ma bastano per modelli affidabili e duraturi.

Lefant Robot Aspirapolvere Lavapavimenti mini

Proscenic 850T

Samsung VR05R5050WK/ET Robot 2 in 1 Aspira e Lava

Buono regalo Amazon

Se non avete tempo per pensare a un regalo di Natale per un vostro amico, resta l’ultima soluzione possibile: il buono regalo Amazon. È possibile impostare il prezzo che si preferisce, rispettando il budget prefissato. È sicuramente la scelta più semplice.

Buono regalo Amazon