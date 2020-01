Cosa succede e perché devi cancellare l'account WhatsApp

4 Gennaio 2020 - Hai preso la decisione definitiva: cancellare l’account di WhatsApp. I motivi possono essere i più vari: hai cambiato numero della SIM e hai creato un nuovo profilo sull’applicazione. Oppure non riesci più a sopportare le migliaia di notifiche che ti arrivano ogni giorno dai gruppi in cui ti hanno inserito i tuoi amici. E piuttosto che uscire da un gruppo, preferisci eliminare definitivamente l’account WhatsApp. Ma sei sicuro che si tratti di una buona idea?

Cancellare il profilo WhatsApp è molto semplice: basta entrare nelle impostazioni dell’applicazione e in meno di un minuto l’account verrà eliminato. Ma non bisogna prendere la decisione d’impulso: si tratta di un grosso errore. Sul profilo WhatsApp sono salvate tantissime informazioni personali che perderesti per sempre, compromettendo amicizie, lavori e rapporti personali. Se sei convinto della tua scelta, prima di compiere l’ultimo gesto estremo ti conviene leggere questa guida che ti spiega cosa succede quando elimini l’account WhatsApp e nel caso perché dovresti farlo.

Come cancellare account WhatsApp

Partiamo dalla fase 1: eliminare il profilo WhatsApp. Farlo non è così complicato: bisogna entrare nell’applicazione, premere su Impostazioni, poi su Account e infine sulla voce Elimina Account. L’applicazione ti chiederà se vuoi veramente cancellare il profilo: premendo su “Elimina Account” diremo addio a WhatsApp.

Perché eliminare profilo WhastApp

Per quale motivo un utente dovrebbe cancellare l’account su WhatsApp, una delle applicazioni più utilizzate al mondo e che permette di restare in contatto con amici che vivono dall’altra parte del mondo? In primis, proprio per liberarsi da WhatsApp. L’applicazione non è più solo una semplice piattaforma di messaggistica, ma è sempre più un servizio a 360 gradi dove fare chiamate, videochiamate e inviare documenti. Purtroppo in molti abusano del potere di WhatsApp e lo utilizzano ventiquattro su ventiquattro. Ricevere notifiche su notifiche da parte dei gruppi in cui si è iscritti può creare fastidio, fino al gesto estremo: cancellare WhatsApp.

Altro motivo per cui voler eliminare WhatsApp è il troppo spazio occupato sulla memoria dello smartphone. Scaricando immagini, video e qualsiasi tipo di contenuto multimediale che hai ricevuto negli anni, è normale occupare la memoria del dispositivo. Ma avere lo spazio completamente occupato rallenta il telefonino fino a renderlo praticamente inutilizzabile. Cancellando WhatsApp si risolve il problema alla radice.

Cosa succede quando elimini WhatsApp

Come abbiamo visto, cancellare WhatsApp è molto semplice. Ma quali sono le conseguenze? Partiamo dai messaggi. Eliminando il profilo WhatsApp vengono cancellati per sempre tutti i messaggi scambiati con i propri amici. Lo stesso accade anche con il backup salvato su Google Drive o su iCloud. Se in futuro decidete di iscrivervi su WhatsApp utilizzando lo stesso numero di telefono, ripartirete da zero, senza nessuna cronologia dei messaggi.

Eliminando l’account WhatsApp, gli altri utenti non potranno più inviarti dei messaggi e verrai cancellato da tutti i gruppi in cui eri presente. Sparirà anche la foto del profilo e le informazioni connesse al nostro account.

Discorso diverso per le conversazioni. I tuoi amici non possono più inviarti dei messaggi, ma potranno continuare a leggere quelli vecchi, poiché restano salvati sul loro smartphone. Quindi se avevi deciso di eliminare WhatsApp per far sparire dei messaggi pericolosi, devi sapere che è del tutto inutile