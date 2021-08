Cos'è la Milk Crate Challenge, la nuova pericolosa sfida su TikTok

C’è una nuova challenge che è diventata virale in USA su TikTok e Instagram: si chiama Milk Crate Challenge ed è pericolosa per la salute, tanto che le autorità sanitarie americane hanno iniziato a lanciare allarmi e, soprattutto, a sconsigliare a tutti di parteciparvi. Raccomandazioni che, al momento, non hanno avuto esito positivo.

Come dice il nome stesso, la Milk Crate Challenge è una sfida che si basa sulle cassette che si usano per trasportare le bottiglie di latte (milk crate, appunto). Consiste ne creare una scala con le cassette, per poi salirvi sopra e infine scendere. La scala è fortemente instabile e questo rende la challenge molto facile da organizzare, ma molto difficile da portare a termine. E, allo stesso tempo, molto pericolosa: cadere giù è un attimo, farsi male è più che probabile. E, infatti, sta già succedendo con decine di ragazzi americani che finiscono all’ospedale dopo essere caduti dalla scala di cassette e dopo essersi causati da soli traumi e fratture. Il tutto mentre negli Stati Uniti impazza la variante Delta del Coronavirus, i medici avrebbero tutt’altro da fare che curare fratture ed escoriazioni e i posti letto scarseggiano perché molti reparti sono stati convertiti per curare i pazienti Covid.

Milk Crate Challenge: gli allarmi della sanità

In un tweet del 23 agosto il conduttore televisivo americano Conan O’Brien, che ha 28 milioni di follower, ha dichiarato scherzosamente “Sto aspettando l’approvazione della FDA prima di partecipare alla Milk Crate Challenge“. L’FDA, cioè la Federal Drug Administration (l’ente pubblico americano che regolamenta l’industria alimentare e quella farmaceutica) ha poco dopo risposto: “Anche se regoliamo il latte, non possiamo consigliarti ciò [di partecipare alla Milk Crate Challenge]. Magari godersi un buon bicchiere di latte scremato e restituire tutte quelle cassette alla bottega?“.

Ancora più esplicito è stato il Dipartimento di Sanità di Baltimora, sempre su Twitter: “Con l’aumento delle ospedalizzazioni per Covid-19 in tutto il Paese, per favore accertatevi che ci sia un letto disponibile nel vostro ospedale di zona prime di tentare la #MilkCrateChallenge“.

La risposta di TikTok

TikTok è ormai il primo social tra i giovanissimi, quindi non stupisce affatto che gran parte dei video sulla Milk Crate Challenge circolino proprio sulla piattaforma cinese che, per questo, ha preso le distanze da questa sfida collettiva. Ma, come al solito, TikTok si è limitata alle dichiarazioni di rito.

Un portavoce dell’azienda ha infatti dichiarato genericamente a Fast Company che “TikTok proibisce i contenuti che promuovono o glorificano comportamenti pericolosi, rimuove i video e reindirizza le ricerche verso le linee guida per scoraggiare questi contenuti. Incoraggiamo tutti ad essere cauti nei comportamenti, sia online che non“.