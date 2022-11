La friggitrice ad aria top è in doppio sconto col coupon

Se c’è un elettrodomestico che, da solo, rappresenta gli ultimi dieci anni è certamente la friggitrice ad aria. Il successo di questi dispositivi è stato enorme, perché permettono di cucinare con pochissimo olio, in modo veloce ed efficiente dal punto di vista energetico. Il mercato delle friggitrici ad aria ormai è esploso e ci sono centinaia di modelli, ma quelli buoni si riconoscono ancora nella massa.

Anche perché, purtroppo, i prezzi sono notevolmente superiori a quelli delle friggitrici entry level. Per questo quando ci sono buone offerte su buoni prodotti vanno prese al volo. Come il doppio sconto attualmente disponibile su Amazon per la friggitrice ad aria Cosori Dual Blaze.

Cosori Dual Blaze – Cestello in triplo alluminio 6,4 L – Potenza 1700W

Cosori Dual Blaze : caratteristiche tecniche

La friggitrice ad aria smart Cosori Dual Blaze è in grado di cucinare per 4-6 persone, grazie alla notevole capacità del cestello: 6,4 litri di volume. Il cestello è in alluminio a triplo spessore, lavabile anche in lavastoviglie, e si riscalda rapidamente grazie alla potenza di 1.700W, che permette alla friggitrice di raggiungere ben 205 gradi centigradi.

All’interno della friggitrice è stata collocata una coppia di resistenze, che emanano il calore sia in alto sia in basso e regolate da due sensori di temperatura. Ciò permette un controllo preciso della temperatura, che è uno dei punti di forza di questa friggitrice smart, che è così in grado di garantire una cottura uniforme e fritture croccanti fuori e morbide dentro.

Le resistenze possono lavorare insieme, o separatamente in base al programma di cottura. Ce ne sono ben sei, oltre alla modalità manuale:

Air Fry

Roast

Bake

Broil

Reheat

Keep Warm

Le funzioni smart sono coordinate attraverso l’app VeSync, dalla quale è possibile seguire a distanza le varie fasi di cottura degli alimenti e ricevere le notifiche a procedimento ultimato, mentre l’accensione della friggitrice a aria resta sempre manuale per ragioni di sicurezza.

L’app, inoltre, permette di salvare dei programmi di cottura personalizzati per usarli quando vogliamo con pochissimi tap. La funzione è utilissima per replicare alla perfezione ricette di amici, parenti o trovate su Internet.

Cosori Dual Blaze: l’offerta Amazon

Cosori Dual Blaze è un elettrodomestico molto evoluto e raffinato, una friggitrice top di gamma dal prezzo di listino elevato: costa infatti 249,99 euro. Al momento, ma non sappiamo ancora fino a quando, la Cosori Dual Blaze su Amazon costa molto meno grazie ad un primo sconto del 24% e ad un secondo sconto con coupon (che si attiva al momento del pagamento). Il prezzo finale è veramente ottimo: 169,99 euro.

