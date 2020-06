Crash Bandicoot 4: It's About Time ufficiale, trailer e data di uscita

L’appuntamento era per oggi 22 giugno alle ore 17:00 e così è stato: Activision ha lanciato il primo trailer di Crash Bandicoot 4, uno dei giochi più chiacchierati degli ultimi anni e che ora finalmente prende corpo. Un video piuttosto breve, poco più di un minuto, ma sufficiente per capire lo stile utilizzato dai ragazzi di Toys for Bob per sviluppare il titolo.

Il gioco è completamente nuovo, sia per quanto riguarda la storia sia l’ambientazione, ma il gameplay è rimasto lo stesso: solido e divertente allo stesso tempo. E anche il genere non tradisce, Crash Bandicoot 4: It’s About Time è un platform multi livello che vi terrà incollati alla console per ore e ore. Oltre ad annunciare il gioco, il trailer ha annunciato anche il giorno in cui verrà rilasciato ufficialmente: il 2 ottobre 2020. Una data di rilascio piuttosto ravvicinata, segnale che la software ci stava lavorando già da tempo. Crash Bandicoot 4 sarà uno degli ultimi titoli disponibili per la PS4, ma sicuramente sarà compatibile anche la nuova PlayStation 5.

Crash Bandicoot 4: It’s About Time, il gameplay

Difficile capire dal breve video come sarà il gameplay di Crash Bandicoot 4: It’s About Time, ma alcuni rumors usciti in queste ore ne delineano i contorni. La storia e l’ambientazione sono completamente nuovi, così come i livelli e i nemici da affrontare. Nuovi anche i poteri che i giocatori potranno utilizzare per completare i diversi livelli.

Come si può intuire dal nome, in Crash Bandicoot 4: It’s About Time, il fattore tempo sarà fondamentale: lo si potrà gestire a proprio piacimento per influenzare l’ambiente intorno. E probabilmente sarà possibile anche viaggiare nel tempo.

Quando esce Crash Bandicoot 4: It’s About Time

Il gioco verrà rilasciato per la PlayStation 4 il 2 ottobre 2020.