Creative Outlier Air V3: ANC e funzioni evolute a un prezzo incredibile

Quando sono arrivate sul mercato, nella seconda metà del 2021, le Creative Outlier Air V3 hanno stupito tutti: avevano un prezzo troppo basso per le funzionalità offerte e, soprattutto, per il brand di cui si fregiano. Creative, infatti, nel settore dell’audio per computer è un mostro sacro: chi ha più di trent’anni di sicuro avrà un brivido alla schiena ripensando alle mitiche schede audio Creative Sound Blaster.

Ma anche nel settore delle cuffiette true wireless Creative è presente con prodotti di tutto rispetto, solo che rispetto a molte altre aziende spende pochissimo in marketing e, di conseguenza, i più giovani non conoscono il marchio. Il rovescio, positivo, di questa bassa spesa in marketing è l’altrettanto basso prezzo dei suoi prodotti. Come le Creative Outlier Air V3, cuffiette con di funzionalità evolute e qualità audio di tutto rispetto, sia in chiamata che in riproduzione musicale, dotate anche di cancellazione attiva del rumore (ANC) e con un prezzo inferiore ai 50 euro. Vi sembrano pochi? Non avete ancora letto il prezzo dell’offerta in corso su Amazon.

Creative Outlier Air V3: caratteristiche tecniche

Le Creative Outlier Air V3 sono cuffiette di tipo in-ear, che entrano dentro le orecchie e le isolano dall’esterno grazie ai gommini. Questo design permette una prima riduzione del rumore che entra nell’orecchio, ma il grosso lo fanno gli algoritmi di cancellazione del rumore.

Algoritmi che si basano su quanto viene captato da due microfoni per cuffietta e che permettono anche di attivare la modalità trasparenza, quando dobbiamo sentire cosa sta succedendo intorno a noi.

Le Creative Outlier Air V3 sono dotate di comandi touch, personalizzabili, e sono compatibili con Siri e Google Assistant (c’è un comando touch per attivare l’assistente vocale dello smartphone). La connessione al telefono avviene via Bluetooth 5.2, quindi è stabile, anche a parecchia distanza, e l’accoppiamento è veloce.

In più, come se non bastasse, le Creative Outlier Air V3 sono dotate di funzione SXFI: tramite l’app per smartphone fotografiamo le nostre orecchie e la forma della nostra faccia e le cuffiette adattano il loro suono alla nostra conformazione fisica.

Infine, l’autonomia: fino a 10 ore con la carica all’interno delle cuffiette, fino a 40 ore con la carica della custodia. A proposito: la custodia è compatibile con la ricarica wireless.

Creative Outlier Air V3: l’offerta Amazon

Appare chiaro, quindi, quanto le Creative Outlier Air V3 siano un prodotto evoluto e raffinato, una sorpresa alla luce di un prezzo di listino di 44,99 euro. Già a questo prezzo sono ottime, da comprare al volo.

Ancor di più sono se approfittiamo dell’offerta Amazon, con un corposo sconto: le Creative Outlier Air V3 costano solo 33,99 euro (-11 euro, -24%).