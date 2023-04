Creative Zen Hybrid: sconto da favola per le cuffie "ibride"

Cuffie: a qualcuno non piacciono "in ear". Anzi, a molti: le cuffiette con gommino che si inseriscono nel canale uditivo per diverse persone sono scomodissime, fastidiose, a volte persino dolorose. Meglio, per tutti loro, optare per un paio di cuffie con design classico, a padiglione "over ear". L’importante è che siano di qualità e che costino il giusto, come le cuffie Creative Zen Hybrid al momento in offerta su Amazon, con un prezzo finalmente sotto i 50 euro grazie ad un corposo sconto.

Creative Zen Hybrid – Cuffie over ear con ANC – Colore bianco

Creative Zen Hybrid – Cuffie over ear con ANC – Colore nero

Creative Zen Hybrid: caratteristiche tecniche

Le cuffie wireless Creative Zen Hybrid sono un modello over ear dal design molto classico, pulito e funzionale (si possono ripiegare per conservarle), dotate di cancellazione attiva del rumore di tipo "ibrido".

Questo tipo di ANC analizza il rumore di fondo due volte: la prima all’esterno del padiglione, la seconda all’interno, per capire cosa è filtrato, e crea una anti-onda per entrambi i rumori.

Il sistema funziona anche durante le chiamate telefoniche: il microfono divide la nostra voce dal rumore e invia al nostro interlocutore un suono più pulito. La combinazione di queste tecnologie rende le Creative Zen Hybrid molto adatte all’uso in ambito urbano, nei luoghi affollati, sui mezzi pubblici.

A conferma di ciò è presente, sulle Creative Zen Hybrid, anche la modalità Ambiente (cioè la modalità trasparenza), che ci permette di ascoltare quando serve il rumore esterno senza toglierci le cuffie. In questo modo, ad esempio mentre attraversiamo la strada, saremo sempre consapevoli di auto o moto in arrivo o di altri pericoli.

I driver, cioè gli altoparlanti integrati nelle cuffie, sono in neodimio e da 40 millimetri e questo permette una riproduzione equilibrata sia delle frequenze alte che basse. A differenza di altri modelli, sulle Zen Hybrid non c’è una predominanza di toni bassi.

I controlli sono fisici, posizionati su uno dei due padiglioni, e si possono usare per rispondere alle chiamate, eseguire un comando tramite gli assistenti vocali (Apple Siri e Google Assistant) e c’è anche un classicissimo e comodissimo ingresso jack da 3,5 millimetri.

La connessione agli smartphone avviene via Bluetooth 5.0, quindi è stabile anche ad una discreta distanza dalla fonte di riproduzione. La batteria ha una autonomia, dichiarata da Creative, di 27 ore con l’ANC attivo e sono veramente tante: in pratica quasi due giorni di utilizzo normale.

Tra l’altro c’è anche la ricarica rapida via USB-C, stesso standard di tutti gli smartphone recenti, quindi non serve un caricatore a parte: in 5 minuti si aggiunge una carica sufficiente per altre 5 ore di ascolto.

Creative Zen Hybrid: l’offerta Amazon

Le Creative Zen Hybrid sono dunque delle cuffie per uso quotidiano, molto efficaci e molto ben fatte. Non è certamente un modello per audiofili o per chi cerca la massima qualità audio o effetti di ultima generazione, come l’audio spaziale. Sono cuffie comode, belle e funzionali prodotte da un marchio, Creative, che ha oltre 40 anni di esperienza nell’audio per PC e per i dispositivi elettronici mobili.

Il prezzo è assolutamente ottimo, già quello di listino: 79,99 euro. Ma in questo momento c’è un corposo sconto del 30% (un po’ meno per il modello di colore nero) che fa scendere il prezzo delle Creative Zen Hybrid a 46,99 euro (-40%, -31 euro). A questo prezzo vanno prese al volo, anche perché sono vendute da Creative e spedite da Amazon e il gigante dell’ecommerce offre anche 2 anni di assistenza inclusi nel prezzo.

