Cruel Summer: di cosa parla la nuova serie Prime Video

Cruel Summer è la prima serie thriller che verrà lanciata in esclusiva su Amazon Prime Video anche per gli abbonati italiani. La produzione è il frutto di una partnership tra la casa produzione Entertainment One e Iron Ocean Productions di Michelle Purple e Jessica Biel.

Lo show arriverà nel nostro Paese quest’anno, dopo l’esordio negli Stati Unti. Ci sono tutti gli ingredienti per creare un successo, a partire dal genere: i thriller psicologici sono infatti molto amati dal pubblico mondiale. Anche l’ambientazione è particolarmente in voga nel mondo dello streaming. La trama si svolge infatti durante gli anni Novanta. Il ruolo di showrunner è affidato a Tia Napolitano, che ha lavorato intensamente per assicurare al pubblico un prodotto intenso e ricco di colpi di scena. La storia sarà raccontata da diversi punti di vista e si concentrerà sulla risoluzione di un oscuro mistero. Ad arricchire ulteriormente il contenuto spicca un cast composto da tanti giovani attori di talento.

Abbonati e inizia a guardare le tue serie TV e film preferiti su Prime Video

Cruel Summer: la trama

La serie tv è ambientata in una cittadina del Texas durante tre estati degli anni Novanta. Racconta ciò che avviene in seguito alla sparizione della ragazza più bella e famosa del paese. Dopo questo evento ne succede un altro, apparentemente slegato: un’altra ragazza, precedentemente timida e impacciata, diventa la più popolare, ma allo stesso tempo anche la più odiata d’America.

Ogni episodio di Cruel Summer è raccontato da un punto di diversa diverso e lo spettatore si troverà confuso davanti a diverse verità, dovrà quindi capire da che parte stare e a chi credere.

Brad Beale, Vice President, Worldwide Content Acquisition for Prime Video, promette agli abbonati uno spettacolo unico ed emozionante, nato grazie ad un lavoro di squadra tutto al femminile:

“Con Cruel Summer, Jessica Biel, Michelle Purple, Bert V. Royal e Tia Napolitano hanno creato un dramma unico nel suo genere che inchioderà i clienti Prime Video allo schermo con un susseguirsi di misteriosi eventi”.

La serie è stata definita come “non convenzionale” e “molto ricercata” quindi è perfetta per chi è sempre alla ricerca di prodotti indipendenti, che si allontanano dal mainstream.

Cruel Summer: il cast

Le due protagoniste della serie tv sono interpretate da due giovani attrici: Olivia Holt veste i panni di Kate, mentre Chiara Aurelia (The Brave) quelli di Jeanette. Troviamo anche Sarah Drew, famosa per aver già lavorato in Grey’s Anatomy, che interpreta Cindy Turner, la madre di Jeanette, che si ritrova al centro del gossip e fatica a tenere unita la sua famiglia.

Nel casto sono presenti anche diversi nomi conosciuti nel mondo delle serie tv: Michael Landes, Froy Gutierrez, Harley Quinn Smith, Allius Barnes, Blake Lee e Brooklyn Sudano.

L’uscita di Cruel Summer è attesa in Italia nel 2021 su Amazon Prime Video. Nell’attesa è possibile godersi tutte le novità arrivate a gennaio 2021 sulla piattaforma.

Guarda su Prime Video la nuoa serie Cruel Summer