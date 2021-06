Cruel Summer: tutto sul thriller psicologico in arrivo su Prime Video

Il filone dei thriller psicologici è tra i più apprezzati dal pubblico in streaming e ora Amazon sembra volersi concentrare proprio su questo genere. Infatti, ha appena annunciato l’arrivo della nuova serie tv originale dal titolo Cruel Summer, che segnerà l’estate di Prime Video.

Il contenuto ha già raggiunto un enorme successo negli Stati Uniti, dove è trasmesso dal canale Freeform. Al centro della trama troviamo due ragazze, una sparizione e soprattutto un mistero da chiarire. Il sottotitolo della serie, infatti, è abbastanza criptico "La verità è come la vuoi vedere" e lascia aperte tante domande: sarà il pubblico a unire i puntini, puntata dopo puntata, e arrivare alla soluzione. Mistero, azione, thriller ma anche teen drama. Le storie interpretate da adolescenti sono tra le più gettonate e anche in questo caso si parlerà, non solo di misteri, ma di drammi vissuti dal mondo dei teenager. Insomma, ci sono tutti gli ingredienti per il successo. Non rimane che attendere l’uscita su Amazon Prime Video in Italia.

Serie tv Cruel Summer: la trama

Cruel Summer è creata da Bert V. Royal e prodotta dalla casa indipendente Entertainment One (eOne) e da Iron Ocean Productions. Ma spiccano anche Michelle Purple e dall’attrice americana Jessica Biel nei panni di executive producer. La serie è firmata Amazon Original e verrà trasmessa Italia su Prime Video.

La trama è ambientata negli anni Novanta all’interno di un piccolo villaggio del Texas, Skylin. La storia si svolge durante le estati che vanno dal 1993 al 1995. Kate Wallis (Olivia Holt), la ragazza più popolare della scuola, sparisce all’improvviso e in condizioni misteriose. Janette Turner (Chiara Aurelia), apparentemente estranea alla vicenda, prende il suo posto: da giovane timida e impacciata si trasforma in una giovane intraprendente, amatissima e a caccia di popolarità.

Kate riappare e accusa Janette di aver assistito al suo rapimento senza però denunciare l’accaduto. Così, Janette diventa la persona più disprezzata d’America. Così, amici, compagni di classe, famiglie e conoscenti dovranno scegliere a chi credere tra le due, mentre si svolgono le cause legali.

Nel cast, accanto a Olivia Holt e Chiara Aurelia, che interpretano rispettivamente Kate e Janette, troviamo: Michael Landes, Froy Gutierrez, Harley Quinn Smith, Allius Barnes, Blake Lee, Brooklyn Sudano e Sarah Drew. Max Winkler è regista ed executive producer del primo episodio.

Cruel Summer: quando esce la serie tv in Italia

La prima stagione di Cruel Summer è composta da 10 episodi, ognuno viene raccontato alternando i punti di vista dei vari personaggi. La serie tv sarà disponibile in Italia a partire dal 6 agosto, si potrà guardare su Amazon Prime Video.

