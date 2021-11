Cuffie bluetooth Sony WH-CH510, solo oggi le paghi meno di 30 euro

Continuano le promozioni per l’Early Black Friday, l’evento lanciato da Amazon in previsione della vera e propria giornata di sconti e promozioni prevista per il 26 novembre. Tra i prodotti più interessanti ci sono sicuramente le cuffie wireless Sony WH-CH510, in offerta a 28,90€, ben il 42% in meno rispetto al prezzo normale. La promozione, però, sta per scadere ed è valida fino a oggi 17 novembre. Quindi bisogna essere veloci nell’approfittare dell’offerta.

Le cuffie on-ear Sony WH-CH510 sono pensate per la vita di tutti i giorni: sono molto leggere e con un design alla moda. Il prezzo non deve trarre in inganno: nonostante siano lowcost, garantiscono una resa audio ottima grazie alla qualità dei materiali. Anche sul fronte della batteria le cuffie bluetooth di Sony si difendono bene: garantiscono un’autonomia di 35 ore senza bisogno di ricaricare. Infine, sono anche "smart" grazie alla compatibilità con Google Assistant e Siti.

Cuffie wireless Sony WH-CH510: le caratteristiche tecniche

Le cuffie Sony fanno della semplicità d’uso il loro carattere distintivo. Sono semplici da associare a qualsiasi dispositivi e soprattutto molto comode da indossare. Non spiccano per qualche caratteristica in particolare, ma nel complesso fanno più che egregiamente il loro lavoro.

I driver audio sono da 30mm e garantiscono una buona qualità nella riproduzione dei bassi. Sui padiglioni sono presenti dei comodi pulsanti che permettono di cambiare velocemente brano oppure di rispondere alle chiamate in entrate. Le cuffie wireless Sony WH-CH510 supportano anche gli assistenti vocali Google Assistant e Siri: se si hanno le mani occupate si potrà interagire direttamente con loro per fare una chiamata o per ricevere indicazioni. I padiglioni sono anche girevoli per facilitare la trasportabilità.

Sul fronte della batteria, come abbiamo già accennato, le cuffie bluetooth garantiscono un’autonomia fino a 35 ore. Le si può utilizzare tranquillamente tutto il giorno senza la paura di ritrovarsi con le cuffie scariche. E con la Quick Charge si riesce ad avere un’autonomia aggiuntiva di un’ora e mezza con solo 10 minuti di ricarica.

Cuffie Bluetooth Sony WH-CH510 in offerta per il Black Friday: quanto costano

Le cuffie wireless on-ear dell’azienda giapponese sono in offerta a 28,90€ solamente fino a oggi 17 novembre, quindi ancora poche ore per approfittare dello sconto del 42% sul prezzo consigliato. Non sono molti i modelli di auricolari disponibili in giro che offrono la stessa qualità audio a un prezzo così basso. Si tratta di uno dei prezzi più bassi di sempre su Amazon per queste cuffie. E sono anche Amazon’s Choice.

Le Sony WH-CH510 sono disponibili in tre colorazioni differenti: nero, bianco e blu.

Sony WH-CH510 – Nero

Sony WH-CH510 – Bianco

Sony WH-CH510 – Blu

