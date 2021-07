Le cuffie Bose con cancellazione del rumore in sconto del 42%

Tra i nomi storici dell’industria dell’audio c’è senza dubbio Bose, azienda americana fondata nel 1964 da Amar Bose, un ex professore di Ingegneria Elettrica del Massachusetts Institute of Technology di Cambridge, università alla quale ha poi donato nel 2011 la maggior parte delle azioni della corporation.

Da qualche anno Bose ha iniziato a produrre non solo dispositivi per i professionisti della musica e per gli audiofili, ma anche per un pubblico più largo e meno specializzato. A questo pubblico Bose ha fatto sentire finalmente l’audio come mai prima, grazie a tecnologie fino a quel momento riservate alla nicchia dei professionisti. Bose, però, resta focalizzata sull’alta gamma e su prodotti di alta qualità che, di conseguenza, costano molto. Grazie alle offerte Amazon, però, oggi è possibile acquistare un paio di cuffie Bose wireless con cancellazione attiva del rumore con un importante sconto del 42%, che le rende alla portata quasi di tutti.

Cuffie Bose Noise Cancelling 700: caratteristiche tecniche

Le cuffie in questione sono le Bose Noise Cancelling 700 Bluetooth e sono compatibili con Amazon Alexa e Google Assistant. Si tratta del modello successivo alle Bose QC 35 II e in molti hanno pensato che fossero la loro evoluzione, ma non è così.

Rispetto alle QC 35 II, infatti, le Bose Noise Cancelling 700 si rivolgono ad un pubblico più generalista e più attento alle funzioni smart e al design (veramente molto curato in questo modello). Mantengono, però, una elevata qualità di ascolto e di isolamento dal rumore esterno, grazie alla tecnologia di cancellazione attiva del rumore personalizzabile finemente: ci sono ben 11 livelli di riduzione tra i quali scegliere, basati sui dati captati da 6 microfoni (in totale le cuffie hanno 8 microfoni).

La stessa tecnologia, oltre che ascoltare la musica senza distrazioni, viene usata anche per “ripulire" la nostra voce durante le chiamate e le videochiamate. Ciò rende le Bose Noise Cancelling 700 molto adatte anche allo smart working (di fatto chi le compra si porta a casa due prodotti in uno).

Non mancano poi i controlli touch, che una volta ben padroneggiati permettono all’utente di controllare facilmente il livello di riduzione del rumore, di rispondere alle chiamate e di terminarle, di attivare l’assistente vocale scelto e molto altro.

Il collegamento Bluetooth 5.0 funziona fino a 9 metri di distanza dal dispositivo di riproduzione, mentre la batteria ha una durata dichiarata da Bose fino a 20 ore di riproduzione continua con una sola carica (c’è la ricarica veloce: 15 minuti per 2 ore di autonomia).

Una delle caratteristiche meno gradite dagli audiofili, ma che si spiega con la voglia di Bose di puntare sulle caratteristiche smart, è la necessità di scaricare l’app di Bose e di creare un profilo utente per poter personalizzare le funzioni delle cuffie.

Cuffie Bose Noise Cancelling 700: l’offerta Amazon

Le cuffie Bose Noise Cancelling 700 hanno un prezzo di listino di 399,95 euro sul sito ufficiale di Bose. Non è certo poco, ma è un prezzo giusto: si tratta di un prodotto riservato a chi cerca alta qualità audio, funzioni evolute e la garanzia di un grande marchio con una lunghissima storia.

L’offerta Amazon, per questo, rende le Bose Noise Cancelling 700 estremamente attraenti: lo sconto del 42% taglia il prezzo di ben 170 euro (solo con lo sconto si possono comprare due paia di cuffie di medio livello).

Il prezzo finale delle cuffie Bose Noise Cancelling 700 in sconto su Amazon è quindi pari a 229,99 euro.

Bose Noise Cancelling 700 – Cuffie ANC Wireless alta qualità