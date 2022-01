Sennheiser HD 300: le cuffie per lavoro e musica ora costano pochissimo

Sennheiser è un nome che conta, e anche parecchio, nell’industria delle apparecchiature musicali: il marchio tedesco è tra i leader del settore, sin dalla sua nascita nel 1945. Per questo, quando Sennheiser propone sul mercato un prodotto entry level di fascia bassa, ad un prezzo ragionevole, non bisogna avere timori, anzi: va comprato al volo.

E’ il caso delle cuffie HD 300, un modello di base ma dalla qualità più che soddisfacente per il prezzo da pagare, in grado di dare soddisfazioni sia per le chiamate di lavoro che per l’ascolto della musica. Si tratta di un modello decisamente “classico“, nel design e nella tecnologia, con pochi fronzoli (anzi nessuno) e tanta sostanza. Sennheiser ha sempre venduto questo prodotto ad un prezzo di attacco “simbolico" ed estremamente efficace: 50 euro. E se vi dicessimo che oggi le Sennheiser HD 300 costano ancora meno? E’ così, ma solo comprandole su Amazon con questa offerta davvero interessante.

Sennheiser HD 300: caratteristiche tecniche

Le cuffie HD 300 fanno parte dei modelli di fascia bassa di Sennheiser, sono cablate e di dimensioni compatte. Il design è semplicissimo, pulito ed ergonomico e sono anche molto leggere: 182 grammi. Grazie all’archetto pieghevole, è possibile richiudere le cuffie e riporle in una borsa di piccole dimensioni.

Sono un modello “sovraurale“, che copre le orecchie isolandole dai rumori esterni ma senza tappare il canale auricolare con i gommini, che risultano fastidiosi per molti. I trasduttori sono da 32 millimetri (18 Ohm), con una buona qualità di riproduzione sia del parlato che della musica, con bassi ben presenti (per qualcuno forse anche un pizzico troppo).

Sennheiser HD 300: l’offerta Amazon

Come già accennato, queste Sennheiser HD 300 sono cuffie dall’elevato rapporto qualità/prezzo grazie ad un prezzo di listino di circa 50 euro. Al momento sono anche in offerta su Amazon, con un prezzo di soli 41,99 euro (-16%) e con il prodotto venduto e spedito da Amazon, con tutti i vantaggi che ne derivano.