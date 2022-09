Le cuffie Bluetooth di marca crollano di prezzo

Le cuffie on-ear con archetto, cioè quelle che si indossano sopra le orecchie, hanno una schiera di fan stabile e fedele: tutti coloro che non trovano confortevoli le cuffiette in-ear, che invece si inseriscono dentro le orecchie. In entrambi i casi, però, le cuffie devono essere wireless e, magari, di un’ottima e affidabile marca perché quando parliamo di audio la differenza tra un prodotto di bassa qualità e uno buono non solo si vede, ma si sente anche.

Grazie all’offerta in corso su Amazon, dunque, un bel po’ di persone potranno fare un affare graditissimo: le cuffie Sony WH-CH510 a padiglione, con connessione Bluetooth e una autonomia fino a 35 ore sono in sconto di quasi il 50%.

Cuffie wireless Sony WH-CH510 – Connessione Bluetooth – Autonomia fino a 35 ore

Cuffie Sony WH-CH510: caratteristiche tecniche

Le cuffie Sony WH-CH510 sono il modello entry level del produttore giapponese, un prodotto nato per permettere un po’ a tutti di ascoltare bene la musica senza spendere una cifra enorme.

Sono essenziali e leggere, pesano solo 132 grammi, e comode da indossare e da usare grazie ai controlli di riproduzione integrati, che permettono di alzare e abbassare il volume, rispondere alle chiamate (se le cuffie sono connesse a un telefono) o attivare gli assistenti vocali Amazon Alexa e Google Assistant.

Le Sony WH-CH510 non hanno la cancellazione attiva del rumore e il suono viene riprodotto in maniera fedele, grazie ai driver da 30 millimetri con magnete in ferrite che offrono una risposta in frequenza completa tra 20 e 20.000 Hz.

Molto buona la batteria, che garantisce fino a 35 ore di riproduzione e si ricarica tramite una porta USB-C standard (con 10 minuti di ricarica si ottengono altri 90 minuti di riproduzione). La connessione è Bluetooth 5.0.

Cuffie Sony WH-CH510: l’ offerta Amazon

Le cuffie Sony WH-CH510, come accennato, sono il prodotto base della gamma Sony e, di conseguenza, hanno un prezzo di listino già molto conveniente: 50 euro. Grazie all’offerta Amazon, però, il prezzo crolla letteralmente a 25,99 euro (-48%, – 24,01 euro). Meno di tanto, per un prodotto di buona qualità e di ottima marca, è veramente impossibile.

