Le cuffie con cancellazione del rumore più economiche

Un tempo erano un accessorio per pochi audiofili, oggi per molti sono diventate un device essenziale per il divertimento e il lavoro: il boom delle piattaforme di streaming e dello smart working ha rivitalizzato il mercato delle cuffie audio, di tutti i tipi. Comprese quelle più classiche di tutte: le cuffie a padiglione, forse le più adatte per un uso domestico.

Più comode secondo molti delle cuffie “in-ear“, abbastanza grandi per avere al loro interno dei driver di generose dimensioni in grado di suonare bene anche i bassi, con una batteria di lunga durata e il solo difetto di essere poco comode da portare in giro le cuffie “over-ear" sono oggi tra i dispositivi più cercati online. I produttori hanno risposto bene, offrendo una miriade di prodotti in tutte le fasce di prezzo. Quelle buone costano almeno 50-100 euro, ma come al solito bisogna stare molto attenti alle offerte per fare i veri affari. Offerte come quella che scade oggi a mezzanotte (spoiler: queste cuffie valgono anche il prezzo pieno).

Srhythm NC35: come sono fatte

Le cuffie over-ear in questione sono le Srhythm NC35, evoluzione delle già note C25. Sono le più vendute su Amazon grazie all’ottimo rapporto tra prezzo e caratteristiche. Ma, lo chiariamo subito, non si tratta di un prodotto di alta gamma: sono delle cuffie che valgono il prezzo che costano, ma diventano irresistibili con l’offerta al 50%.

Le Srhythm NC35 sono delle cuffie con cancellazione attiva del rumore (ANC fino a 25 dB, sia in modalità cablata che wireless), che stupiscono innanzitutto per l’autonomia dichiarata (e in gran parte confermata dalle recensioni): fino a 40 ore con la batteria ricaricabile da 800 mAh. La ricarica avviene tramite la comoda porta USB-C, in 10-20 minuti.

La connessione wireless sfrutta il Bluetooth 5.0 e l’NFC (solo in caso di estrema vicinanza con la fonte sonora). Per le chiamate e videochiamate c’è anche un microfono integrato nelle cuffie, invisibile a occhio nudo. Sono anche resistenti agli spruzzi leggeri di acqua: hanno la certificazione IPX4.

Dal punto di vista audio, invece, troviamo due driver da 40 millimetri, con impedenza di 32 Ohm e risposta in frequenza fino a 20 kHz (cioè fino ai livelli udibili dall’orecchio umano).

Srhythm NC35: quanto costano

Come avrete capito, le Srhythm NC35 sono delle cuffie over-ear di base, ma dalle buone caratteristiche. Per la maggior parte degli utenti, che le useranno per le videochiamate di piacere o di lavoro, per vedere film e serie TV e per ascoltare un po’ di musica, vanno assolutamente bene. Gli audiofili sanno già che devono cercare un altro prodotto.

A prezzo pieno queste cuffie costano 60 euro e sono perfettamente in media con il mercato. A prezzo scontato, però, le cose cambiano: con il 50% di sconto e un prezzo finale di 30,19 euro diventano interessantissime.

Srhythm NC35 – Cuffie Over-Ear Wireless con cancellazione del rumore