Cuffie Technics EAH-A800E-K: crolla il prezzo delle cuffie top di gamma

Quando la qualità è importante, allora è necessario spendere un po’ di più e affidarsi ad un marchio noto e affidabile. Questo vale sempre nel mercato dell’elettronica, ma vale ancor più in quello dei dispositivi audio wireless dove l’offerta è sterminata, ma la qualità media è molto bassa. Lo confermano infiniti modelli di cuffiette wireless cinesi da pochissime decine di euro, a volte con qualità imbarazzante. Non sono questi i prodotti da comprare se cerchiamo la qualità, non è neanche questo il formato da scegliere: spesso è meglio una buona cuffia con design tradizionale a padiglione. Se poi è di ottima marca ed è pure in sconto su Amazon, ancora meglio. Di cosa stiamo parlando? delle Technics EAH-A800E-K scontate di quasi un terzo.

Technics EAH-A800E-K – Cuffie over-ear con ANC

Cuffie Technics EAH-A800E-K: come sono fatte

Le Technics EAH-A800E-K sono cuffie di alto livello, con design tradizionale a padiglione e archetto imbottito. Sono pensate per l’uso in mobilità, al lavoro, in viaggio. Buone per ascoltare la musica e i contenuti multimediali, ottime per le chiamate telefoniche e le call online.

Sono dotate di driver da 40 millimetri, con diaframma a tre strati e camera di controllo acustico per ottimizzare la riproduzione sia dei toni bassi che degli alti. Per aumentare ulteriormente la qualità della musica, e per far contenti gli audiofili, poi, Technics ha reso queste cuffie compatibili con i formati audio ad alta risoluzione (LDAC fino a 96 kHz e 24 bit).

Molto sofisticato il sistema di microfoni adottato sulle Technics EAH-A800E-K: sono otto, quattro per cuffia, e servono sia per le conversazioni (telefoniche e online) sia per isolare e cancellare il rumore di fondo captato. Queste cuffie, infatti, sono dotate di cancellazione attiva del rumore (ANC), con sistema Dual Hybrid.

I microfoni, in pratica, captano sia il rumore esterno alle cuffie che quello interno, che è riuscito a passare e che sta per raggiungere l’orecchio dell’utente. Questo rumore è processato dall’algoritmo di ANC ed eliminato grazie al classico sistema dell’anti-onda.

Come su tutti i sistemi ANC moderni, poi, anche in questo caso c’è la modalità trasparenza e quella focus/attenzione. La prima serve a farci sentire quel che succede al di fuori delle cuffie, la seconda per mettere in evidenza le voci umane durante le conversazioni in persona. In entrambi i casi, però, senza togliersi le cuffie.

Molto buona, infine, la durata della batteria: fino a 50 ore con ANC attivato e altre 10 ore di riproduzione con appena 15 minuti di ricarica.

Cuffie Technics EAH-A800E-K: l’offerta Amazon

Le cuffie Technics EAH-A800E-K hanno un prezzo di listino di 349 euro, quindi non sono affatto un prodotto economico. Ma non potranno mai esserlo, vista la raffinata scheda tecnica. E’ però possibile pagarle molto di meno, sfruttando l’offerta Amazon in corso: 247,51 euro (-29%, -101,49 euro).

Technics EAH-A800E-K – Cuffie over-ear con ANC