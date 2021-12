Le cuffie Apple Beats Solo Pro ora sono a metà prezzo

Se non siete tipi da auricolari in-ear e preferite le care vecchie cuffie a padiglione, allora probabilmente conoscete le Beats Solo Pro, uno dei modelli migliori di cuffie on-ear prodotti dall’azienda del rapper Dr. Dre, che dal 2014 è parte di Apple (l’ha comprata per ben 3 miliardi di dollari, un motivo ci sarà).

Beats Solo Pro Wireless sono un prodotto decisamente premium, sia per i materiali usati che per la tecnologia integrata, ereditata in gran parte dalle cuffie Apple. Si tratta di cuffie che si rivolgono principalmente ad un pubblico di amanti della musica, in cerca di una riproduzione dei brani ad alta fedeltà, riprodotti magari da uno smartphone Android, con il quale si accoppiano senza grossi problemi. Un prodotto che ci sentiremmo di consigliare a tutti, se non fosse molto caro. Lo consigliamo adesso, infatti, perché è in fortissimo sconto su Amazon e si porta a casa per circa la metà del prezzo di listino.

Beats Solo Pro Wireless: caratteristiche tecniche

Le Beats Solo Pro Wireless sono cuffie a padiglione, wireless, con Cancellazione Attiva del Rumore (ANC) ma, non essendoci dei gommini che tappano il canale uditivo, chi le usa deve aspettarsi che un po’ di rumore comunque passi.

In ogni caso, c’è la modalità trasparenza che permette di ascoltare cosa avviene nell’ambiente circostante senza togliersi le cuffie dalla testa. Il tutto è gestito dal chip Apple H1, lo stesso usato nelle Apple AirPods Pro e AirPods Max. L’impronta di Apple si vede anche nel cavo di ricarica Lightning. La connessione alla fonte della musica, o al telefono, avviene tramite Bluetooth 5.0.

Veramente elevata l’autonomia: 22 ore con l’ANC acceso, 40 ore con ANC spento e ricarica di ben 3 ore di autonomia in appena 10 minuti.

Beats Solo Pro Wireless: l’offerta Amazon

Il prezzo di listino di Apple Beats Solo Pro Wireless è da prodotto premium: 299,95 euro. Attualmente si trovano solo su Amazon, perché sul sito ufficiale di Beats non sono disponibili: ci sono le Beats Solo Wireless, che costano meno, e le Beats Studio Wireless, che costano di più.

Beats Solo Pro si piazza in mezzo, ma con l’offerta in corso su Amazon diventa il modello più economico di tutti: 159 euro (-140 euro, 47%).

Apple Beats Solo Pro Wireless – Cuffie on-ear con Cancellazione Attiva del Rumore