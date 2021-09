Sennheiser HD 450SE: appena arrivate costano già la metà

E’ passato veramente un attimo da quando, il 31 maggio 2021, Sennheiser ha lanciato sul mercato le cuffie a padiglione Sennheiser HD 450SE, evoluzione del precedente modello HD 450BT, eppure il prezzo di questi auricolari di alta qualità è già al minimo storico grazie ad una offerta Amazon estremamente aggressiva.

Ancor più interessante il fatto che le HD 450SE non sono disponibili sullo store online di Sennheiser Italia, se non cercandole all’interno del catalogo: dal menu è infatti possibile trovare solo le HD 450BT, che non hanno il supporto per l’assistente vocale Alexa, ad un prezzo superiore a quello delle HD 450SE su Amazon. Probabilmente ciò è frutto di un accordo tra Sennheiser e Amazon, con quest’ultima che preferisce gestire in proprio la commercializzazione di questo modello con Alexa integrato, ma poco importa: le cuffie wireless Sennheiser HD 450SE sono un prodotto di alto livello, che a questo prezzo diventano interessantissime per chi ama ascoltare la musica e non usa cuffiette in-ear, anche se non ha interesse a usare Alexa.

Sennheiser HD 450SE: caratteristiche tecniche

Le Sennheiser HD 450SE sono cuffie wireless “over-ear“, cioè circumaurali (a padiglione che copre le orecchie). Sono dotate di cancellazione attiva del rumore, quindi la musica si sente bene anche in ambienti molto rumorosi. La connessione delle cuffie con altri dispositivi avviene tramite Bluetooth 5.0.

Le 450SE, poi, sono in buona sostanza una versione speciale delle 450BT con l’assistente vocale Amazon Alexa integrato. Quindi è possibile usare il tasto laterale per attivare Alexa e poi impartire comandi vocali per la riproduzione della musica, o per gestire i dispositivi smart di casa compatibili con Alexa.

La risposta in frequenza di queste cuffie è molto ampia: da 18 Hz a 22.000 Hz, tutta la gamma che l’orecchio umano è in grado di sentire. I formati audio supportati comprendono anche AAC e AptX Low Latency (quest’ultimo utilissimo per evitare che audio e video vadano fuori sincro durante la visione dei film).

Molto buona anche la durata della batteria: Sennheiser dichiara 30 ore di funzionamento con riduzione del rumore e connessione BLuetooth attive. La ricarica, infine, avviete tramite un comodo cavo USB-C da 1,8 metri di lunghezza.

Sennheiser HD 450SE: l’offerta Amazon

Le Sennheiser HD 450SE sono state lanciate al prezzo di vendita di 199 euro, consono alla qualità offerta e, soprattutto, al nome di Sennheiser (tra i più apprezzati dai professionisti dell’audio).

Adesso, però, Amazon mette in vendita Sennheiser HD 450SE ad un prezzo incredibile: 99 euro (-100 euro, -50%).

Sennheiser HD 450SE – Cuffie wireless a padiglione con riduzione attiva del rumore ANC – Alexa integrata