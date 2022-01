Cuffiette Realme Buds Air 2: con l'offerta sono ancora più economiche

Piccole e leggere, wireless e con una buona autonomia e, possibilmente, economiche: ecco come devono essere le cuffiette secondo la maggior parte degli acquirenti. Molti di loro, per questo, finiscono per comprare un modello di un produttore completamente anonimo, dalla dubbia qualità, pur di spendere poche decine di euro. Oggi non è più necessario farlo, perché le già economiche Reame Buds Air 2 sono ancora più convenienti grazie ad una offerta di Amazon.

Realme è un nome ben conosciuto ed affidabile: i suoi smartphone sono tra i preferiti dal pubblico giovane, grazie ad un ottimo rapporto prezzo/caratteristiche. Lo stesso ottimo rapporto lo troviamo anche sui suoi smartwatch e sulle cuffiette wireless, come le Buds Air 2 in questione. Si tratta di un modello economico, ma dalla buona qualità costruttiva e che può senza problemi soddisfare le esigenze di moltissimi utenti perché, tra le altre caratteristiche, ha anche la riduzione attiva del rumore (ANC). In più, e questa è una cosa altrettanto importante, sono dotate di connessione Bluetooth 5.2, con tutti i vantaggi che ne derivano, anche in termini di longevità del prodotto.

Realme Buds Air 2: caratteristiche tecniche

Le cuffiette Realme Buds Air 2 sono di tipo in ear e in grado di cancellare il rumore fino a 25 dB. E’ un valore non molto elevato in assoluto, ma più che sufficiente per fare chiamate in un luogo pubblico anche abbastanza rumoroso, o per ascoltare la musica senza essere disturbati.

Non manca, ovviamente, la funzione trasparenza che, lo ricordiamo, va sempre usata quando si è in strada e si rischia di non sentire i rumori provenienti da auto, moto, camion.

La connessione Bluetooth 5.2 permette di allontanarsi dalla sorgente sonora fino a 10 metri (se l’altro dispositivo è 5.2, naturalmente). Discreta la qualità della musica riprodotta, grazie ai driver da 10 millimetri con bass boost.

Per quanto riguarda l’autonomia, invece, Realme dichiara un massimo di 25 ore di riproduzione (con ANC spento) e ulteriori 120 minuti dopo 10 minuti di ricarica.

Realme Buds Air 2: l’offerta Amazon

Il prezzo di listino delle Realme Buds Air 2 è già molto contenuto e vantaggioso: appena 49,90 euro, davvero il minimo che si può spendere per un prodotto affidabile e che non si rompe dopo pochi utilizzi (cosa che purtroppo succede a molti prodotti anonimi orientali).

Adesso, però, il prezzo è sceso ulteriormente su Amazon: Realme Buds Air 2 costano solo 39 euro (-10,90 euro, – 22%).

Realme Buds Air 2 – Cuffiette wireless con riduzione attiva del rumore ANC – Bluetooth 5.2