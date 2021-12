Apple Beats Studio Buds di nuovo a prezzo Black Friday

Da fine luglio 2021 sono disponibili, anche in Italia, le cuffiette wireless Studio Buds di Beats, brand lanciato dal rapper Dr Dre nel 2006 e acquistato da Apple nel 2014. Si tratta di una variante sul tema delle Apple AirPods, visto che condividono con le cuffiette di Cupertino alcune componenti elettroniche.

Proprio al cliente tipo delle AirPods (ma non delle AirPods Pro, che restano superiori) si rivolgono le Beats Studio Buds che, rispetto alle cuffie Apple, hanno una ottima integrazione non solo con i dispositivi iOS ma anche con quelli Android. A tutti gli utenti iOS e Android, d’altronde, queste cuffiette offrono una qualità audio molto buona e la cancellazione attiva del rumore (ANC). Il prezzo è inferiore a quello delle Apple AirPods, ma comunque superiore alla media dei concorrenti orientali. Adesso, però, le Beats Studio Buds sono in sconto su Amazon, ad un prezzo molto simile a quello praticato durante il Black Friday di fine novembre.

Beats Studio Buds: caratteristiche tecniche

Le Beats Studio Buds sono cuffiette wireless di tipo in-ear, quindi entrano nel canale uditivo sigillandolo dall’esterno. I controlli sono fisici, tramite un unico pulsante configurabile (singolarmente su ognuna delle due cuffiette) tramite l’app.

Le cuffiette sono certificate IPX4, quindi resistono al sudore e agli schizzi d’acqua e sono molto compatte e abbastanza leggere: appena 5 grammi l’una.

La connessione allo smartphone avviene tramite Bluetooth 5.2 e la qualità di riproduzione è molto alta, paragonabile a quella delle AirPods di Apple ma con una spiccata tendenza a riempire di più i toni bassi. L’ANC è presente, ma la riduzione del rumore non è estrema e, di conseguenza, non lo è neanche l’impatto sulla qualità della musica ascoltata (più si “esagera" con gli algoritmi e più si modifica il suono percepito).

La batteria promette fino a 5 ore di autonomia con ANC attivato (8 ore con ANC disattivato), oltre a quella della custodia che, ed è questa una grande differenza rispetto alle AirPods, si ricarica tramite normale cavo USB-C e non tramite Lightning.

Beats Studio Buds: l’offerta Amazon

Il prezzo di listino delle Beats Studio Buds è di 149,95 euro, inferiore ai 199 euro delle AirPods di terza generazione, identico a quello delle AirPods di seconda generazione (che però su Amazon si prendono a 119 euro) e, infine, superiore al prezzo di una infinità di modelli low cost prodotti in estremo oriente.

Si tratta, vista la qualità del prodotto e l’affidabilità del brand Beats/Apple, di un prezzo comunque giusto che, tuttavia, al momento è molto inferiore. E tutto il discorso cambia, perché su Amazon adesso le Beats Studio Buds costano 110,99 euro (-38,96 euro, -25%), quindi persino meno delle AirPods di seconda generazione, pur offrendo una qualità paragonabile a quelle di terza.

Beats Studio Buds – Cuffiette wireless ANC – Bluetooth 5.2 – Compatibili con iOS e Android