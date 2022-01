Cuffiette wireless: ora le Xiaomi costano 20 euro

Chi lo ha detto che per comprare un buon paio di cuffiette wireless, di una buona marca, si debba spendere per forza una grossa cifra? Non è più così, perché il mercato è talmente affollato di prodotti e produttori che i prezzi medi sono scesi moltissimo e, se ci si rivolge ad un prodotto non più giovanissimo, si possono fare affari incredibili.

E’ il caso delle cuffiette Xiaomi Mi True Wireless Earphones 2 Basic, un modello che, come dice il nome stesso, è nato “basic" ma, come tutti i prodotti Xiaomi, è anche caratterizzato da un ottimo rapporto prezzo/caratteristiche. Presentato a metà 2020 ad un prezzo di circa 40 euro, ora è arrivato a costare la metà e rappresenta un’ottima scelta specialmente per chi non ama le cuffie di tipo “in-ear", ma allo stesso tempo non vuole rinunciare alla riduzione attiva del rumore (ANC). Le Xiaomi Mi True Wireless Earphones 2 Basic, infatti, hanno un design “semi in-ear" e sono dotate di ANC grazie ai due microfoni integrati. Ma hanno anche diverse altre caratteristiche tecniche che le rendono molto interessanti.

Mi True Wireless Earphones 2 Basic: caratteristiche

Sgombriamo subito il campo da ogni possibile equivoco: le Xiaomi Mi True Wireless Earphones 2 Basic sono, e resteranno sempre, un modello economico. Ma non per questo, vuol dire che siano fatte male. Anzi: è vero il contrario.

Innanzitutto perché la connessione è Bluetooth 5.0, quindi molto stabile e con accoppiamento veloce. Poi perché hanno un buon driver audio, da 14,2 millimetri. Infine perché hanno un buon algoritmo di cancellazione attiva del rumore (ANC): non fa miracoli, anche perché il canale uditivo non viene completamente tappato dalle cuffiette, ma il risultato stupisce se si guarda al prezzo di questo prodotto Xiaomi.

Molto buona anche l’autonomia dichiarata, pari a 5 ore, che diventano 20 con la custodia di ricarica. Ottimo anche il peso, di appena 4,7 grammi per auricolare (48 grammi con la custodia). Non manca il rilevamento automatico della posizione: se vengono tolti dall’orecchio la riproduzione si interrompe.

Xiaomi Mi True Wireless Earphones 2 Basic: l’offerta Amazon

Di Xiaomi Mi True Wireless Earphones 2 Basic, su Amazon, ne sono state vendute migliaia e migliaia con recensioni medie di quattro stelle su cinque. Non mancano, è giusto dirlo, quelle positive di persone che si aspettavano un suono di qualità superiore o funzionalità aggiuntive.

La maggior parte delle recensioni, invece, vanno tutte nella stessa recensione: per questo prezzo è difficile chiedere di più. Quale prezzo? Oggi su Amazon le Xiaomi Mi True Wireless Earphones 2 Basic costano appena 19,99 euro (-19 euro, -49%), vendute e spedite da Amazon.

Xiaomi Mi True Wireless Earphones 2 Basic