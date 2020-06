Curon, la nuova serie italiana di Netflix disponibile dal 10 giugno

Una nuova produzione italiana è pronta a debuttare su Netflix: dal 10 giugno sarà disponibile Curon, serie TV ambientata nell’omonimo comune della provincia di Bolzano. Serie TV molto attesa e di cui molto si è parlato nei mesi precedenti: l’Italia torna su Netflix con un contenuto molto particolare, già a partire dal genere scelto, quello del soprannaturale. Protagonista della serie TV è una famiglia che torna ad abitare a Curon dopo molti anni e che subito verrà messa di fronte alle stranezze della città.

Anna, Mauro e Dalia (i due figli gemelli) sono i protagonisti di Curon, una famiglia con un passato strano e che pian piano emergerà nelle sette puntate della serie TV. Come tutte le serie originali Netflix, anche Curon sarà disponibile sulla piattaforma di video streaming fin dal mattino: le sette puntate della prima stagione potranno essere viste da tutti gli abbonati sui dispositivi compatibili, a partire dall’app per lo smartphone, tablet e smart TV.

La trama di Curon, la nuova serie TV italiana su Netflix

Curon prende il nome dall’omonima cittadina in cui è ambientata la serie. Cittadina caratterizzata dalla presenza del lago di Resia, lago artificiale per la produzione di energia idroelettrica che obbligò a spostare tutta la città più a monte. L’unico edificio rimasto della vecchia cittadina è il campanile che fuoriesce dal lago. Questa ambientazione spettrale fa da sfondo alla serie TV, che racconta la storia di Anna e di Mauro e Dalia, i due figli gemelli. La vicenda è incentrata sul ritorno di Anna nella città in cui è nata insieme ai suoi due figli e sulla sua scomparsa avvenuta in modo piuttosto strano. I due gemelli partiranno in viaggio soprannaturale per scoprire che fine ha fatto la loro madre.

Come vedere Curon su Netflix

Curon sarà disponibile su Netflix dalle ore 9:00 del 10 giugno. Come la maggior parte delle serie TV disponibili su Netflix, le sette puntate della prima stagione saranno rilasciate in contemporanea sulla piattaforma di video streaming.

Per guardare Curon su Netflix, gli utenti hanno a disposizione diverse opportunità. In primis bisogna essere abbonati al servizio di video streaming e poi bisogna utilizzare uno dei dispositivi supportati: smartphone, tablet, smart TV, computer, console, un set-top-box, un dongle come ad esempio la Chromecast di Google, o un lettore blu-ray con sistema Android integrato. Sullo smartphone, tablet e smart TV è necessario scaricare e installare l’app dallo store online, mentre dal PC è possibile accedere a Netflix anche tramite il browser del PC.

Per vedere Curon in streaming basta accedere a Netflix, inserire le proprie credenziali e cliccare sul banner dedicato alla serie TV. Si aprirà una schermata con tutte le puntate disponibili e cliccando sul pulsante Play presente sul singolo episodio, partirà la riproduzione.