Cyber Monday su Amazon: le migliori offerte di oggi con sconti pazzeschi

Ultimo giorno per approfittare delle super promo Amazon dedicate alla Black Week. E come tradizione vuole, si chiude con il Cyber Monday, giornata che, come si può intuire dal nome, è dedicata alle offerte tech. L’ultimo sprint finale prima di dedicarsi completamente ai regali di Natale (oramai manca meno di un mese a una delle feste più sentite in Italia). E anche per questo Cyber Monday il sito di e-commerce ha riservato offerte incredibili su migliaia di prodotti, c’è solo l’imbarazzo della scelta.

Se finora siete stati titubanti nell’approfittare delle super promo della Black Week di Amazon, oramai avete meno di 24 ore per acquistare lo smart TV o lo smartphone che avete adocchiato nei giorni precedenti. E se non volete perdervi nemmeno un’offerta esclusiva di questo Cyber Monday vi consigliamo di iscrivervi gratuitamente al nostro canale Telegram: vi aggiorniamo in tempo reale con le offerte lampo e le migliori promo lanciate oggi. Per farlo basta cliccare su questo link.

Abbiamo selezionato per voi le migliori promo su diverse categorie di prodotto, tra cui gli immancabili smartphone, smart TV e smartwatch. Ma ci sono offerte interessanti anche tra gli elettrodomestici per casa, come le friggitrici ad aria smart e i robot aspirapolvere. Ecco quali sono.

Cyber Monday 2022: i migliori smartphone lowcost in offerta

Sembra impossibile dirlo, ma ci sono ancora smartphone sul mercato che costano meno di 100€. E non parliamo di dispositivi di dubbia provenienza, ma di smartphone realizzati da colossi del mondo tech. Un esempio è il Redmi 9A che troviamo addirittura a meno di 90€. Oppure il realme Narzo 50i Prime, altro dispositivo molto affidabile e che grazie allo sconto del 29% costa veramente poco.

Salendo un po’ con il budget si trovano dispositivi un po’ più performanti e con un comparto fotografico migliore. Ma anche in questo caso le offerte sono ottime, come ad esempio il realme 9 che troviamo a meno di 200€ grazie allo sconto del 29% (minimo storico). Altrettanto ottima l’offerta disponibile sul Galaxy M13 e sul Poco M5

Cyber Monday 2022: i migliori smartphone top di gamma in offerta

In questo Cyber Monday 2022 di Amazon non possono mancare le offerte top sui migliori smartphone lanciati quest’anno. In questo caso bisogna differenziare in base alla fascia di prezzo. Ci sono ottime promo sia per i dispositivi che costano meno di 500€, sia per dispostivi premium che arrivano a costare anche più di 1000€. Ecco una raccolta.

Chiudiamo con due super offerte che riguardano due dispositivi veramente speciali: stiamo parlando del Galaxy Z Flip4 e del Galaxy Z Fold4, i due nuovi smartphone pieghevoli di Samsung. Li troviamo al minimo storico e si risparmiano centinaia di euro sul prezzo di listino. Li si può pagare anche a rate a tasso zero.

Le migliori offerte per gli smartwatch del Cyber Monday

Ultime ventiquattro ore per approfittare delle super offerte del Cyber Monday sugli smartwatch. Sebbene molti modelli siano andati letteralmente a ruba in questi dieci giorni di offerte, ci sono ancora molto offerte interessanti su tantissimi modelli differenti. Bisogna solamente essere bravi a scegliere quello che più si adatta alle proprie necessità. E non bisogna sborsare grossissime cifre, come dimostra il Huawei Band 7 che troviamo in offerta a meno di 40€.

Tra gli orologi smart in offerta troviamo anche alcuni Apple Watch con sconti che arrivano addirittura al 38% per l’Apple Watch 6 nella versione GPS + Cellular (risparmi più di 300€). E lo si può pagare anche a rate a tasso zero. Offerta da cogliere al volo.

Smart TV: le migliori offerte del Cyber Monday

Se siete alla ricerca di uno smart TV con un ottimo sconto dovete essere velocissimi. Oramai le offerte stanno terminando ed è complicato trovare super promo per i televisori. Fortunatamente ancora permangono alcune offerte sugli smart TV lowcost che permettono di spendere pochissimo e di risparmiare anche centinaia di euro. Ecco le migliori che abbiamo raccolto per voi.

I migliori aspirapolvere robot in offerta al Black Friday 2022

I robot aspirapolvere sono oramai una presenza fissa nelle abitazioni di tantissimi italiani e italiane. E il motivo è molto semplice: aiutano nelle faccende domestiche permettendo di risparmiare tantissime ore. E oramai sono anche economici e semplice da utilizzare. In questo Cyber Monday troviamo tantissimi modelli ancora in offerta con sconti che raggiungono addirittura il 66%. Bisogna solamente essere veloci nell’approfittarne.

Cyber Monday 2022: le migliori friggitrice ad aria

Uno degli elettrodomestici più ricercato in questo Cyber Monday è sicuramente la friggitrice ad aria, meglio ancora se smart con la possibilità di controllarla anche da remoto. Di offerte strepitose su questo nuovo elettrodomestico se ne trovano molto, con sconti che superano addirittura il 60%. Non approfittarne potrebbe essere un grosso errore.

