Cyber Monday, come scegliere il miglior smartphone

Il lungo weekend di sconti del Black Friday e Cyber Monday si avvicina. Dal 27 al 30 novembre sono molti i prodotti a prezzi scontati e, soprattutto nella giornata di lunedì dedicata all’elettronica, si possono fare ottimi affari se si è in cerca di uno smartphone: basta saper scegliere quello più adatto alle proprie esigenze.

Il Cyber Monday è quindi l’occasione dell’anno per chi deve acquistare un nuovo smartphone, dato che è possibile trovare tantissimo prodotti in offerta: dai top di gamma agli smartphone di media fascia e lowcost dei migliori marchi come Samsung, Apple, Huawei, Xiaomi e Oppo. Per orientarsi tra gli sconti e comprendere quale sia il dispositivo migliore, si potranno tenere di conto diversi fattori. Ad esempio, il supporto alla connettività 5G, la presenza di un potente processore, un display grande e dall’eccellente risoluzione o ancora una fotocamera per scatti professionali. Ecco i nostri consigli.

Cyber Monday: come scegliere lo smartphone

La prima cosa da valutare quando si sceglie uno smartphone durante il Cyber Monday è sicuramente il display, che sia della dimensione per l’utente più comoda e con un’ottima risoluzione. Oggi i display hanno diagonali spesso di almeno 6 pollici, ma risultano comunque facili da maneggiare. Per la risoluzione e per la tecnologia (LCD o OLED), tutto dipende da quanto si è disposti a spendere, ma salendo di fascia i miglioramenti sono innegabili.

Importante valutare anche il SoC (che integra CPU e GPU) e la RAM. Un buon SoC garantisce ottime prestazioni, soprattutto se associato una quantità sufficiente di RAM su cui far girare il sistema operativo e le app installate. Se ad esempio lo smartphone si usa anche per lavoro e con app di grandi dimensioni, il consiglio è di puntare su modelli che abbiano almeno 6 GB di RAM.

Altro fattore importante è sicuramente la capacità della batteria e i sistemi di risparmio energetico, che possono garantire ore e ore di autonomia tra una ricarica e l’altra. Infine c’è il comparto fotocamera, dove si potrà valutare tra configurazioni a più sensori con o senza modalità basate sull’intelligenza artificiale, come quella notturna che permette scatti luminosi e definiti anche in condizioni di luce scarsa.

Cyber Monday, migliori smartphone tra i top di gamma

Uno smartphone top di gamma deve offrire all’utente qualità nei materiali di costruzione, un processore potente che garantisca eccellenti prestazioni, il supporto alla connettività 5G e sicuramente anche un’ottima batteria e sistema di ricarica. I prezzi vanno ben oltre i 500 euro, arrivando anche agli oltre 2000 euro per un modello pieghevole come il Samsung Galaxy Z Fold.

Considerato che la nuova gamma Apple iPhone 12 arriverà sugli scaffali proprio a novembre, non è detto che potranno trovarsi degli sconti, ma sicuramente il Cyber Monday potrà essere l’occasione per appropriarsi di un iPhone 11 o iPhone 11 Pro a un buon prezzo.

Buone offerte potrebbero arrivare per la serie Samsung Galaxy S20, ma anche per Oppo Find X2 e la serie Xiaomi Mi 10 e MI 10T. Tra i top di gamma non mancano quelli col rinnovato design a conchiglia del Motorola Razr e ancora il pieghevole Galaxy Z Flip.

Cyber Monday, i migliori smartphone di media e bassa fascia

Anche gli smartphone di media fascia possono contare sul supporto alla connettività 5G, grazie a processori potenti e almeno 4 o 6 GB di RAM, rimanendo con prezzi tra i 300 e i 500 euro. Durante il Cyber Monday si potranno trovare smartphone iPhone SE a ottimi prezzi, ma anche ottime alternative a da Samsung, Xiaomi, Huawei, Motorola e Oppo a prezzi ancor migliori.

Per quanto riguarda invece i telefoni lowcost, probabilmente ci si dovrà accontentare spendendo al di sotto dei 200-300 euro di modelli che supportano solo la connettività 4G e con buoni processori e fotocamere, come ad esempio gli smartphone a marchio Redmi, Motorola, Huawei e Wiko.