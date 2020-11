Cyber Monday, le migliori offerte tech su Amazon

Il weekend del Black Friday di Amazon è arrivato quasi alla conclusione con gli sconti speciali del Cyber Monday del 30 novembre. Tante ancora le categorie di prodotti con prezzi imperdibili di cui approfittare nel giorno dedicato all’elettronica: dai dispositivi Amazon a smartphone, smart TV e videogiochi.

Per il 2020 le offerte lanciate da Amazon sono state tante e ora non resta che approfittare dell’ultimo giorno di sconti. Con la conclusione del Black Friday in Anticipo, il colosso dell’e-commerce di Jeff Bezoz ha dato la possibilità a tanti clienti di accedere a prezzi esclusivi per lo shopping pre-natalizio. Il 26 novembre è iniziato il weekend del Black Friday di Amazon, con sconti dedicati a una vasta gamma di prodotti e articoli di ogni genere. Il Cyber Monday conclude questo mese di offerte con un focus sull’elettronica, con le ultime offerte anche su cuffie, accessori per l’informatica, smartwatch e i migliori dispositivi tech.

Cyber Monday: i dispositivi Amazon

Le ultime promozioni sui dispositivi Amazon vedono interessanti sconti su Fire Stick TV, sugli e-reader Kindle, i Fire HD e ancora i dispositivi Echo, Echo Show e tanto altro.

Cyber Monday Amazon: sconti sui prodotti di elettronica usati

Il Cyber Monday di Amazon offre sconti fino al 30% sui prodotti di elettronica usati e come nuovi su una vasta gamma di articoli a partire dall’informatica, fino ad arrivare a videocamere e fotocamere, prodotti per la casa e per la cura della persona.

Cyber Monday Amazon: sconti su smart TV e home video

Sconti e offerte fino al 25% sui migliori smart TV di tante marche, da Samsung e LG ad Hisense e Philips, oltre che sui sistemi di Home video e sui supporti per televisori.

Cyber Monday Amazon: gli sconti su Samsung

Tante le offerte sugli smartphone del brand Samsung e sui prodotti del marchio, come anche gli smartwatch.

Cyber Monday Amazon: sconti su accessori e informatica

Le offerte sui prodotti di informatica del Cyber Monday di Amazon sono da non perdere. Tanti gli sconti fino al 45% su microfoni, webcam, mouse, tastiere e notebook.

Cyber Monday Amazon: i migliori smartphone in offerta

Nella giornata del Cyber Monday di Amazon sono tantissimi gli smartphone in promozione con sconti imperdibili su vari brandi.

Cyber Monday Amazon: offerte sui videogiochi

Non mancano nel Cyber Monday di Amazon le offerte sui migliori videogiochi per le console di Sony, Microsoft e per PC.

Cyber Monday Amazon: le offerte sugli smartwatch

Gli smartwatch sono ormai un must per chi fa sport e chi vuole monitorare la propria salute: ecco le migliori offerte del Cyber Monday di Amazon con sconti fino al 45%.

Cyber Monday Amazon: sconti sulle migliori cuffie

Sconti imperdibili anche per gli appassionati di musica o di gaming, con offerte fino al 25% sulle cuffie dei migliori brand come Sony, Bose e Beats.

